Индекс экономических настроений ZEW в ведущих странах падает

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре текущего года упал до 51,8 пункта против показателя в октябре 56,9 п.

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре текущего года упал до 51,1 пункта против показателя в октябре 56,0 п.

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в ноябре текущего года упал до 47,9 пункта против показателя октября 48,7 п.

Австралия. Индекс потребительского доверия снизился на 2,5% - до 118,3 пункта в ноябре текущего года, по сравнению с октябрем.

Несмотря на успехи мировой экономики по выходу из кризиса, пессимизм не покидает население ведущих стран мира. Кризис существенно повлиял на умозрение населения развитых стран, теперь они не столь оптимистично воспринимают экономическую мощь своих держав.