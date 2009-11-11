Экспорт в Китае продолжил падение

Китай. Экспорт в сентябре 2009 года составил $29,159 млрд, или 66,6% к сентябрю 2008 года. Импорт в сентябре 2009 года составил $17,578 млрд, или 64,6% к аналогичному месяцу 2008 года. Положительное сальдо в августе 2009 года снизилось в 1,4 раза и составило $11,581 млрд против $16,562 млрд в августе прошлого года.

Несмотря на все старания, объемы китайского экспорта в этом году значительно упали. Китайские производители существенно уменьшили цены, что отразилось и на денежной оценке объемов экспорта. Но и товарные объемы китайского экспорта упали. Между тем, это привело к тому, что розничные продажи на внутреннем рынке КНР выросли.