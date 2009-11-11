Лазаренко вернется в Украину?

Экс-премьер-министр Павел ЛАЗАРЕНКО готовит свое возвращение в Украину.

Как сообщает газета "Дело" в номере от 11 ноября, в этом месяце американский суд должен рассмотреть вопрос об освобождении П.ЛАЗАРЕНКО из-под стражи в связи с истечением срока наказания.

Кроме того, как стало известно изданию, в текущем месяце суд рассмотрит еще один важный для П.ЛАЗАРЕНКО вопрос — снятия с него судимости. В своем одном из своих интервью экс-премьер сообщил: как только суды примут положительные решения, он сразу же вернется в Украину.

«Для меня так вопрос даже не стоит. Сразу же после закрытия дела в США — домой, и только домой», — заявил П.ЛАЗАРЕНКО.

Бывший премьер утверждает, что за время его заключения в Америке большая часть имущества, принадлежащая ему или его родственникам, была отчуждена в результате рейдерских атак. В собственности П.ЛАЗАРЕНКО находилось много днепропетровской недвижимости — гостиниц, аптек и магазинов в центральной части города, включая ЦУМ и «Детский мир».

Чтобы вернуть свое имущество, он нанял известного и дорогостоящего в США судебного адвоката — Мартина ГАРБУЗА. Украинские юристы оценивают стоимость его услуг минимум в 1 тыс. долларов в час.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был приговорен калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.