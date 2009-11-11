ГЛАВНОЕ на 11 ноября (день)

Хроника дня

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Общество

Уманский: зарплаты и пенсии c ноября будут начислять по новым стандартам

Правительство будет выполнять закон о новых минимальных стандартах и расчеты зарплат и пенсий с ноября с.г. будут проводиться с учетом увеличения их минимальных размеров, однако в Государственном бюджете на 2009 год не предусмотрена их выплата в полном объеме.

Об этом в комментарии журналистам заявил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Дополнительные расходы, которые будут иметь место в связи с принятием этого закона, они не учтены в проекте закона, поданном Президентом… После вступления в силу закона с 1 ноября, у нас возникают обязательства эти доплаты делать, вместе с тем, изменениями в Госбюджет они, к сожалению, не предусмотрены», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Вместе с этим и.о. министра отметил, что для выплаты зарплат и пенсий с учетом их повышенных минимальных размеров, могут быть использованы средства МВФ – при согласии фонда.

«Они (средства МВФ – УНИАН) могут быть задействованы, если МВФ примет решение как исключение, а совет директоров уже дважды принимал такое решение, о направлении этих денег на финансирование дефицита бюджета… Для Государственного бюджета это было бы дополнительным ресурсом, но это не является нормой и практикой работы (МВФ – УНИАН)», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 грн., а для нетрудоспособных – до 573 грн. В связи с этим возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. грн. и на выплату социальной помощи в сумме 100 млн. грн.

Верховная Рада 6 ноября внесла изменения в Госбюджет-2009, касающиеся обеспечения выплаты повышенных пенсий и соцстандартов.

Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда Украины средства Государственного бюджета и увеличить расходы Госбюджета по программе «Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий» на сумму 717 млн. грн. Предусматривается также увеличить объем субвенции из госказны местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. грн.

Средства на эти социальные меры предлагается направить из расходов на обслуживание внутреннего государственного долга.

Кабмин возобновит госгарантии под кредиты для закупки лекарств

Кабинет министров Украины сегодня на заседании планирует возобновить действие своих решений по предоставлению государственных гарантий для привлечения кредитов на закупку медицинского оборудования и лекарств.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании правительства, комментируя вчерашнее решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о приостановке действия ряда постановлений правительства о предоставлении госгарантий под кредиты.

«Сегодня мы возобновим действие этих постановлений. Надеюсь, что он повторно не наложит на них вето, что хоть немножко совесть появится и немножко как у Президента ответственности за жизнь и здоровье людей, которые доверили ему свои голоса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО наибольшую поддержку получил в западных регионах Украины, которые сейчас страдают от эпидемии гриппа и ОРВИ. «Сегодня, таким образом, убивать людей, которые голосовали за него, политическим путем – это просто не вкладывается в сознание нормального человека», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала министров сегодня на заседании правительства также обсудить и поддержать текст обращения правительства к Президенту Украины с просьбой отозвать свои указы о приостановлении действия постановлений Кабинета министров.

По ее словам, уже в ближайшие дни в соответствии с договорами должна была начаться отгрузка из Австрии медицинского оборудования, в том числе реанимационных инкубаторов для новорожденных, аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимобилей, поставка которых усилила бы меры правительства по борьбе с эпидемией.

«Я хочу сообщить Президенту - в первую очередь, и всей стране – во вторую очередь, что сегодня наиболее уязвимыми к эпидемии являются беременные женщины, которые начинают болеть на седьмом, восьмом и девятом месяце беременности. И тогда врачи принимают решение о досрочных родах, они пытаются спасти жизнь ребенку, которого нужно затем поместить в специальный реанимационный инкубатор и предоставить необходимую помощь. Сегодня это оборудование должно было придти из Австрии, но вчера для того, чтобы приостановить этот процесс, Президент наложил вето на эти постановления», - пояснила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в связи с этим ей очень сложно сдерживать эмоции, поскольку из-за политического противостояния граждане Украины не могут получить необходимую медицинскую помощь.

«Где мораль у того Президента, который, таким образом, приостанавливает борьбу с эпидемией, и кто будет отвечать за каждую смерть в стране? Я думаю, что это не просто аморально, это преступно и это то, за что должен отвечать человек, который сейчас находится у власти», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Президент В.ЮЩЕНКО остановил действие ряда постановлений Кабинета министров относительно привлечения некоторыми государственными компаниями кредитов.

Согласно указу Президента, 14 октября Кабмин издал постановление №1092 «О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта на предмет обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами под государственную гарантию». Данным постановлением Кабмин согласился с предложением Министерства здравоохранения Украины на привлечение кредита в сумме, которая не превышает 500 млн. долларов, путем заключения договора между корпорацией «Ргіvаtе Ехрогt Funding Соrрогаtion» (РЕFСО) как кредитором под гарантийное покрытие Экспортно-импортного банка США и государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» как заемщиком для реализации инвестиционного проекта относительно обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами под государственную гарантию.

Президент считает, что данные постановления не отвечают Конституции Украины.

Также глава государства напоминает, что законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабмину в целом в объеме, не превышающем 37.000.000 тыс. грн.

После выхода этих постановлений правительством взято обязательств о предоставлении государственных гарантий по кредитам на сумму свыше 50 млрд. грн.

Ющенко ветирует закон о выделении 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на преодоление эпидемии гриппа.

Об этом он сообщил журналистам во время «горячей» телефонной линии в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Я с данным законом поступлю так же, как и с законом о Евро-2012», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент заметил, что в государственном бюджете 2009 года на сегодняшний день не хватает 30% поступлений. По словам В.ЮЩЕНКО, у премьер-министра нет средств на финансирование даже насущных вопросов.

Поэтому, как сказал президент, по мнению премьера Юлии ТИМОШЕНКО, единственным способом финансирования является эмиссия гривни. Однако, отметил глава государства, такие шаги неизбежно приведут к девальвации гривни.

По его словам, таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО проводит нечестную политику. Как добавил В.ЮЩЕНКО, она не называет эмиссию эмиссией, но вместе с тем пытается взять 1 млрд. грн. в Нацбанке, которому “не откуда взять”.

“Я не буду автором такой политики. Сколько могу, я буду противиться этой политике”, - заверил В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он подчеркнул, что его решение ветировать данный закон не означает, что он не даст рекомендаций, где взять средства на борьбу с гриппом.

Президент добавил, что ответ о ресурсах финансирования противодействию эпидемии он обязательно даст.

Заболеваемость гриппом выросла в 2,5 раза с 8 по 10 ноября

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что с 8 по 10 ноября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине вновь увеличился более чем в 2,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на заседании Кабинета министров.

«С 8 по 10 ноября мы видим увеличение показателя в 2,5-3 раза. И это свидетельствует о том, что эпидемия не ослабляет своих объятий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что 8 ноября появилась некоторая тенденция к снижению заболеваемости, когда было зарегистрировано 34,443 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, а уже на 10 ноября количество заболевших достигло 90,592 тыс. человек.

По ее словам, 9 ноября в Украине в результате осложнений после гриппа умерло 19 человек, а 10 ноября – 15 человек.

«Это динамика угрожающая, и она требует снова срочного, более активного вмешательства и более активных действий», - уверена она.

(УНИАН: судя по официальной статистике МОЗ, премьер-министр приводит данные о регистрации количества заболевших за сутки, а не общее количество заболевших гриппом и ОРВИ по стране. Т.е., 10 ноября за сутки заболело больше, чем 8-го. Так, по данным Минздрава, 8 ноября в Украине было зарегистрировано 32443 человека, заболевших гриппом и ОРВИ (общее число заболевших на эту дату составило 969 тыс. 247 чел.), а за сутки 10 ноября зарегистрировано 90 тыс. 592 человека с таким диагнозом (на 10 ноября в Украине с подобными диагнозами зарегистрировано 1 млн. 122 тыс. 188 чел.). При этом, следует отметить, что 8 ноября - это воскресенье, а 10 - вторник, и медики отмечают, что на выходные число зарегистрированных больных, как правило, меньше, но это нетипичный показатель. Если же сравнивать в целом по стране рост заболеваемости гриппом/ОРВИ с 8-го по 10-е ноября, то число заболевших за два дня выросло на 152 тыс. 941 человека, или на 15,7% - до 1 млн. 122 тыс. 188 чел. ).

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется принять более десяти решений в области здравоохранения, в том числе о создании государственной интервенционной сети аптек, по неотложному переоснащению санэпидемстанций, о запрете продаж без рецептов врачей сильнодействующих медпрепаратов, об оплате врачам сверхнормативных часов работы, о сохранении заработной платы работникам образования на время действия карантина, о вакцинации, также о запрете рекламы лекарственных средств.

В Украине от гриппа и ОРВИ уже умерли 189 человек

В Украине число смертей от гриппа и ОРВИ увеличились до 189 человек, за последние сутки умерли 15 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства, всего в стране отмечен 1 миллион 122 тысячи случаев заболевания, 57 тысяч 286 человек госпитализированы.

Эпидемический порог превышен в Черниговской, Донецкой, Киевский, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской областях, а также в Киеве.

Кроме того, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская области, Крым и Севастополь приближаются к эпидемиологическому порогу.

Финансы

Ющенко: Украина в 2010 г. должна погасить внешний долг на 22 млрд грн.

Украина в следующем году потратит на возврат внешних долгов 22 млрд. грн. - столько, сколько тратит за год на образование, медицину и армию вместе взятые.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил в Херсоне во время встречи с избирателями.

С точки зрения главы государства, такая ситуация сложилась по вине действующего правительства Украины, которое для покрытия дефицита бюджета сделало крупные внешние заимствования.

«До прихода правительства Тимошенко объем внешнего долга составлял до 80 млрд. грн. Текущий год мы завершим с объемом внешнего долга более 200 млрд. грн. А в бюджет 2010 года уже заложен объем внешнего долга страны более 300 млрд. грн. Как отдавать эти долги, никого в правительстве не интересует», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что такая политика правительства направлена на один результат – дотянуть до конца первого квартала 2010 года и любой ценой победить в предстоящих президентских выборах.

Также Президент выразил удивление по поводу ситуации с кратковременными заимствованиями правительства под ценные бумаги Кабинета министров.

«Они (члены Кабмина - УНИАН) занимают деньги на полгода почти под 30% годовых. Кто и как будет отдавать деньги с такими процентами и с нынешним дефицитом бюджета?» - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, такими действиями нынешний Кабмин вымывает свободные деньги с внутреннего финансового рынка Украины, которые могли быть привлечены бизнесом для финансирования инвестиционных проектов, и в целом приближает страну к дефолту.

Уманский: Задержка 4-го транша МВФ не повлияет на валютный рынок

Задержка с выделением 4-го транша кредита МВФ не повлияет на ситуацию на валютном рынке Украины в ближайшие месяцы.

Об этом сегодня журналистам заявил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«С точки зрения ресурса и баланса валютной позиции и возможности обеспечить равновесие на валютном рынке, этот транш не является принципиальным для Украины», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что золотовалютные резервы Нацбанка и монетарная база на сегодняшний день позволяют «абсолютно спокойно пройти не только конец года, но и первый квартал (следующего – УНИАН)».

«Поэтому в этом смысле я не вижу никаких рисков на самом деле для экономики и валютного курса», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом и.о. министра подчеркнул, что на сегодняшний день нет официальной информации МВФ о позиции по выделению очередного транша. «Официальной позиции и заявлений МВФ о задержке или приостановлении программы на сегодняшний день нет. Поэтому мы сейчас в нормальном рабочем процессе пересмотра программы», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что Совет директоров МВФ планировал рассмотреть вопрос выделения очередного транша кредита Украине 30 ноября, а 15 ноября – это та дата, на которую Украина просила перенести рассмотрение этого вопроса. «15 (ноября) это та дата, которую мы просили с целью ускорить рассмотрение вопроса», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. миссия МВФ находилась в Киеве. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

Эксперт: перенос транша МВФ не будет иметь негативных последствий

Вероятный перенос сроков получения очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) на I квартал 2010 года не будет иметь негативных последствий для экономики Украины.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

«Если этот транш будет в первом квартале следующего года, то в принципе негативного влияния отсрочки получения средств для экономики Украины не будет», - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что основные платежи и, соответственно, повышенный спрос на валюту приходится именно на первый квартал.

И. ГАЗИЗУЛЛИН считает, что правительство Украины найдет ресурсы для покрытия своих обязательств в четвертом квартале 2009 года, включая расчеты за российский газ и финансирование дефицита бюджета.

В то же время эксперт отметил, что негативных последствий удастся избежать, только если будет полная уверенность в том, что Украина и МВФ таки продолжат сотрудничество и в первом квартале транш будет выделен.

Если же МВФ прекратит сотрудничество с Украиной, то основным последствием такого решения может стать более значительная, чем предполагалось, девальвация гривни. Кроме того, без 3,8 млрд. долл. последнего транша МВФ Украине будет труднее решать проблемы, связанные с деятельностью НАК «Нафтогаз Украины», Пенсионного фонда, а также усложнит проведение выплат по внешним займам корпоративному сектору в связи с ограниченным предложением валюты.

«Спрос на иностранную валюту в следующем году будет таким же значительным, как и в этом, при этом предложение валюты будет ограничено. Мы не ожидаем, что в следующем году экспорт и приток капитала будут настолько большими, чтобы перекрыть спрос на валюту», - сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН.

Кабмин докапитализирует "РодовидБанк" на 5,6 млрд. грн.

Кабинет министров намерен докапитализировать «РодовидБанк» на 5,6 млрд. грн.

Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Эта докапитализация необходима для обеспечения нормальной работы и обеспечения выплат, в том числе, вкладчикам «Укрпромбанка», которые будут переводиться на обслуживание в «Родовидбанк», - сказал И.УМАНСКИЙ, уточнив, что данный вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании правительства.

Он добавил, что вчера между временными администраторами «Родовидбанка» и «Укрпромбанка» было подписано соответствующее соглашение, которым регламентируется процесс перевода вкладов физлиц из «Укрпромбанка» в «Родовидбанк». По словам и.о. министра, «Родовидбанк» сможет принимать уже в ближайшие недели заявки на выплаты вкладов «Укрпромбанка».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

ТЭК

Украина и РФ проведут консультации по новому газовому соглашению в I полугодии 2010 г.

Украина и РФ в первом полугодии 2010 года проведут консультации по подготовке нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго РФ по итогам заседания подкомиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

На встрече председательствовали с российской стороны – министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО, с украинской – министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

В частности, в ходе встречи, стороны приняли решение в течение первого полугодия 2010 года провести консультации по подготовке согласованного проекта нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли, с учетом проведенной сторонами работы по инвентаризации действующих межправительственных соглашений, а также с учетом договоренностей, достигнутых сторонами во время проведенных консультаций и переговоров по вопросами взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.

Кроме того, были рассмотрены вопросы совершенствования договорной базы по обеспечению параллельной работы ЕЭС России и ОЭС Украины. Принято решение о необходимости продолжения работы по ее усовершенствованию. При этом участники встречи отметили, что совершенствование договорной базы об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем Российской Федерации и Украины должно осуществляться с учетом параллельной работы ЕЭС России и ОЭС Украины с энергосистемой Республики Беларусь.

Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в области электроэнергетики.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы, касающиеся транзита российской нефти по территории Украины и ее поставок в Украину.

По итогам заседания принято решение о проведении консультаций по выработке условий сотрудничества в целях обеспечения стабильных поставок российской нефти и их увеличения на нефтеперерабатывающие заводы Украины, а также ее транзита по территории Украины.

Украина в ноябре уменьшит импорт газа до 2,5-2,7 млрд. куб. м

По итогам ноября текущего года Украина планирует импортировать 2,5-2,7 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН журналистам.

По его словам, на сегодня с начала месяца Украина уже импортировала около 1 млрд. куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что в соответствии с заключенным контрактом на поставку газа в Украину НАК «Нафтогаз Украины» должна импортировать в ноябре и декабре текущего года по 3,5 млрд. куб. м газа. По его словам, Украина в октябре импортировала 2,4 млрд. куб. м газа.

Лукашенко: Беларусь может присоединиться к "Одесса-Броды"

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает участия республики в реализации проекта "Одесса-Броды", который может стать альтернативой поставкам российской нефти в республику, но подчеркивает необходимость его экономической целесообразности, пишет Дело.

"На сегодняшний день, пока экспортная цена азербайджанской нефти высоковата, не складывается экономика на другом конце этой трубы - на НПЗ. Но это пока. Поэтому когда мы договоримся, это будет экономически выгодно, то мы немедленно начнем реализовывать этот проект", - заявил Лукашенко в интервью агентству "Trend News" (Азербайджан) в преддверии официального визита в Минск президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он отметил, что заинтересованность в этом проекте есть у Азербайджана, других прикаспийских государств, Украины и Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что реализация этого проекта возможна в техническом плане.

"Абсолютно без проблем мы можем поставить в Мозырь (на Мозырский НПЗ) вашу очень качественную нефть для переработки на наших нефтеперерабатывающих предприятиях", - сказал он.

Между тем глава белорусского государства признал, что реализация проекта "Одесса-Броды" станет "вторжением в уже оформившийся рынок".

"Поэтому этот процесс непростой", - добавил Лукашенко.

Нефтепровод "Одесса-Броды", строительство которого закончено в 2001 году, изначально планировался для прокачки каспийской нефти в Европу.

Украина в течение двух лет с момента сооружения нефтепровода безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений от компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

В середине октября 2007 года Азербайджан, Грузия, Украина, Польша и Литва подписали соглашение об учреждении совместного предприятия для проектирования и прокладки нефтепровода Баку-Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск. Проект продления нефтепровода Одесса-Броды в направлении Плоцка и Гданьска (Польша) планируется реализовать в 2011 году.

По оценке компании "Новая Сарматия", которая ответственна за инвестиции в продолжение нефтепровода и учреждена 5-ю концернами из Польши, Грузии, Украины, Азербайджана и Литвы, до 40 млн тонн нефти в год может транспортировать из Каспия нефтепровод Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск.

Строительство

Коммунальные тарифы не повысятся после подорожания газа для ТКЭ

Повышение цены на газ на 20% для теплогенерирующих предприятий не приведет к росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, заявленная себестоимость тепла (в среднем 900 грн. без НДС) и так в 2-3 раза превышает себестоимость тепла европейских теплогенерирующих компаний, работающих на газе. При этом стоимость газа для украинских тепловиков сегодня в разы ниже, чем для европейских.

«Расчеты показывают, что даже при коммерческой цене газа в 2600 гривен за тысячу кубометров, себестоимость отопления квадратного метра не превышает 6-7 гривен, в то время как многие украинцы уже платят большую цену. Поэтому повышение на 20% цены газа для производства тепла населению не должно отражаться на суммах в коммунальных квитанциях, ведь теплокоммунэнерго получают его по цене 870 гривен», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Глава АТКУ считает, что в отечественной коммунальной теплоэнергетике есть средства и на покупку газа, и на модернизацию производства, и на прибыль предприятиям.

«Однако из-за монопольного положения в отрасли предприятий ТКЭ распоряжение финансовыми потоками происходит по совсем иным правилам, которые далеки от цивилизованных. И в этом – главная проблема отрасли. Исправить ее может только либерализация рынка теплоснабжения и создание рыночной конкуренции в сфере теплоснабжения», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) обжалует определение Окружного административного суда Киева от 25 сентября т.г. о запрете публикации и ввода в действие постановления регулятора о повышении на 20% предельной цены на газ для теплокоммунэнерго с 1 октября 2009 года.

24 июля НКРЭ официально сообщила, что своим постановлением повысила предельный уровень цены на газ, реализуемый предприятиям ТКЭ, на 20%.

Согласно постановлению комиссии №814 от 8 июля т.г., регулятор принял решение о повышении цен на газ для теплокоммунэнерго на 19,9% – до 1047,34 грн. за тысячу кубометров (с НДС) с 1 октября т.г.