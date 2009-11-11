«Кока-Кола Бевериджиз Украина» - лучший отечественный работодатель-2009

Согласно исследованию, которое провели консалтинговые компании Hewitt Associates и HR Center, наилучшим работодателем Украины в 2009 г. в категории «Крупные предприятия» стала компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина».

Исследование, в частности, позволяет изучить сильные и слабые стороны предприятия согласно с мнением рядовых работников и менеджмента организации, оценить, как совершенствуются средства мотивации и укрепления командного духа в компании.

Генеральный директор «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Марчел МАРТИН так прокомментировал результаты исследования: «Залогом победы компании в рейтинге Наилучших работодателей Украины стала нацеленность всей команды на достижение результата, сильная внутренняя коммуникация и стабильность в политике обучения, развития и мотивации персонала».

Исследование проводится в Украине с 2007 года по методологии международной консалтинговой компании Hewitt Associates. Его инициатором выступает компания HR Center - украинский партнер компании Hewitt. В нынешнем исследовании приняли участие 72 организации, в т.ч. – 18 международных компаний и 24 больших украинских предприятия. В рамках исследования было опрошено более 17 тысяч работников и 450 топ-менеджеров. «Кока-Кола Бевериджиз Украина» впервые принимала участие в данном проекте.