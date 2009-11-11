Минздрав: Вакцинация будет добровольной и бесплатной

Вакцинация против пандемического и сезонного гриппа в Украине будет проходить на добровольной и бесплатной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«В соответствии с законодательством Украины вакцинация проходит на добровольной основе и бесплатно», - сказал А.БИЛОВОЛ.

По его словам, в настоящее время в медицинские учреждения поступило 168 тысяч доз вакцины против сезонного гриппа и в ближайшее время предполагается закупить еще 800 тысяч доз.

«Заказчики нам обещают поставить еще где-то около 800 тысяч доз для вакцинации против сезонного гриппа», - сказал А.БИЛОВОЛ, отметив, что поставка вакцин будет обеспечена в случае подписания Президентом Украины закона о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией.

Главный санитарный врач уточнил, что в соответствии с предварительными расчетами Украине потребуется 12,5 млн. доз вакцины против пандемического гриппа.

А.БИЛОВОЛ подчеркнул, что вакцинацию против пандемического гриппа необходимо в первую очередь провести среди групп риска – медицинских работников, беременных женщин и детей от 6 месяцев до 12 лет.

В то же время, по его словам, процедура регистрации вакцин канадского и российского происхождения еще не завершена. «Никакой вакцинации без регистрации, которая предусматривает проведение доклинических и клинических исследований, проводиться не будет», - подчеркнул А.БИЛОВОЛ.