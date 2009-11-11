Ющенко: ЧФ РФ должен покинуть территорию Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в очередной раз отметил, что в 2017 году Черноморский флот Российской Федерации должен покинуть территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время горячей телефонной линии в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине».

По его словам, ЧФ РФ должен быть выведен, как предусмотрено украинско-российским договором, до 28 мая 2017 года.

«Наличие Черноморского флота России серьезно дестабилизировало украинско-российские отношения», - считает Президент Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, Конституцией Украины предусмотрено, что на территории нашего государства не могут размещаться иностранные военные базы. Он отметил, что именно это положение Основного Закона является основным мотивом его политики в этом вопросе.

Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что ухудшение отношений с Россией не было спровоцировано украинской стороной. Он отметил, что для Украины сотрудничество с Россией является выгодным и отвечает национальным интересам.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что за годы своего президентства не сделал ни одного заявления, которое могло бы унизить дружественный российский народ.

Он напомнил, что регулярно приглашал Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА посетить Украину. Вместе с тем, по словам Президента Украины, Россия не реагирует на эти приглашения. В.ЮЩЕНКО добавил, что это их выбор, и он не может его комментировать.