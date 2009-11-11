Тигипко: Кабмин и Президент используют эпидемию гриппа

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что правительство и глава государства Виктор ЮЩЕНКО используют эпидемию гриппа в качестве инструмента подготовки к президентским выборам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал данные правительства о том, что за последние два дня количество больных в Украине увеличилось вдвое.

«В борьбе с эпидемией проявилось организационное бессилие власти. Принятые правительством меры не смогли даже замедлить скорость распространения инфекции», – заявил С.ТИГИПКО.

«И правительство, и Президент превратили эпидемию в инструмент подготовки к выборам. Реальной ситуацией не владеет никто. Во вторник премьер заявляет об уменьшении заболеваемости в четыре раза, а в среду – о двукратном росте. Президент намерен наложить вето на закон о выделении миллиарда гривен на борьбу с эпидемией, и готовит страну к чрезвычайному положению. Самый опасный вирус – в головах высших должностных лиц государства», – считает С.ТИГИПКО.

По его мнению, власть избрала «карнавальный» метод борьбы с гриппом. «Они выделили из Госрезерва километры лежалой марли и распиарили этот «подвиг» на всю страну. Президент и премьер получили возможность несколько раз в день объясняться народу в любви по телевизору и этой возможностью широко пользуются», – отметил С.ТИГИПКО.

По его мнению, обеспечение лекарствами только больниц никак не отразится на распространении гриппа, поскольку в стационары попадают давно заболевшие люди с тяжелыми симптомами, которые многих успели заразить. К тому же, большинство украинцев не обращаются в больницы, потеряв к ним доверие.

«Задача правительства и Президента – остановить нагнетание паники, которая парализует страну, и сделать профилактические лекарства доступными для всего населения, а не только для пациентов больниц», - отметил С.ТИГИПКО.