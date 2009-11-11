Тимошенко: сотрудничество с МВФ - залог стабильности Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что продолжение программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является залогом политической и экономической стабильности в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с послами стран «большой восьмерки», государств Евросоюза и представителями Европейской комиссии в Украине.

«Мы считаем, что продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является необходимым, чтобы пройти путь до завершения президентской кампании, как определенный политический этап к стабилизации политической ситуации в Украине, а также для этапа преодоления финансово-экономического кризиса. Без четвертого транша Международного валютного фонда будет чрезвычайно сложно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство готово предоставить полную информацию о сложностях, которые могут возникнуть в случае прекращения реализации программы сотрудничества Украины с МВФ.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что продолжение сотрудничества с МВФ является предпосылкой для получения помощи Еврокомиссии для поддержания макрофинансовой стабильности в Украине.

«Мы рассматриваем продолжение сотрудничества с МВФ как главную антикризисную программу Украины», - подчеркнула глава украинского правительства.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. миссия МВФ находилась в Киеве. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.