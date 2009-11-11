Украина избрана в Комиссию ООН по международному торговому праву
19:31, 11 ноября 2009Разное
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На период с 2010 по 2014 год
Украина избрана в Комиссию Организации Объединенных Наций по международному торговому праву (UNCITRAL).
Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, такое решение было принято 3 ноября т.г. в ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
Комиссии по международному торговому праву (UNCITRAL) являются одним из ключевых юридических органов системы ООН в сфере международного торгового права. Целью деятельности Комиссии является разработка современных, справедливых и согласованных правил для коммерческих соглашений, содействие расширению возможностей международной коммерческой активности.
Членство Украины в UNCITRAL начнется в 2010 г., и продлится до 2014 г.
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