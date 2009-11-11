Украина избрана в Комиссию ООН по международному торговому праву

Украина избрана в Комиссию Организации Объединенных Наций по международному торговому праву (UNCITRAL).

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, такое решение было принято 3 ноября т.г. в ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Комиссии по международному торговому праву (UNCITRAL) являются одним из ключевых юридических органов системы ООН в сфере международного торгового права. Целью деятельности Комиссии является разработка современных, справедливых и согласованных правил для коммерческих соглашений, содействие расширению возможностей международной коммерческой активности.

Членство Украины в UNCITRAL начнется в 2010 г., и продлится до 2014 г.