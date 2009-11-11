Нацсовет инициирует создание экспертного совета

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания инициирует создание экспертного совета по вопросам деятельности телерадиоорганизаций во время президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, такое решение было принято сегодня на заседании совета.

Экспертный совет будет консультативно-совещательным органом, который сотрудничает во время избирательной кампании с Национальным советом и Центральной избирательной комиссией.

Национальный совет обращается к общественным организациям и учреждениям, связанным с деятельностью средств массовой информации, с предложением до 16 ноября внести кандидатуры в состав экспертного совета.

Комментируя это решение, первый заместитель председателя Национального совета Андрей МИРОШНИЧЕНКО отметил, что положительно относится к любой инициативе общественности, и не сомневается в том, что деятельность экспертного совета очень важна, что к его заключениям будут прислушиваться и Нацсовет, и ЦИК, и общественность, и телеканалы.

„Но для того, чтобы экспертный совет легитимизировал свою деятельность, должна быть соблюдена определенная процедура, – отметил он. – Окончательный состав экспертного совета должны утвердить Национальный совет и ЦИК”.

Кроме того, с целью подготовки проекта отчета Нацсовета о соблюдении телерадиоорганизациями определенного законодательством порядка вещания во время проведения избирательной кампании по очередным выборам Президента Украины в 2009-2010 годах члены совета приняли решение создать рабочую группу, в состав которой вошли специалисты Национального совета. Возглавил рабочую группу заместитель председателя Национального совета Юрий ПЛАКСЮК.