Литвин: Украина должна рассчитывать на собственные силы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Украина должна рассчитывать на собственные силы, а не на очередной заем от международных финансовых институтов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в интервью журналистам после посещения Луганского электромашиностроительного завода, отвечая на вопрос относительно перспектив получения четвертого транша Международного валютного фонда, В.ЛИТВИН отметил: «Нужно понять, что этого транша Украина не имеет, и нужно думать, как организовать нашу жизнь при нынешних обстоятельствах».

«Очевидно, нужно учесть, что рано или поздно долги придется отдавать. В следующем году нам нужно будет возвращать долги на сумму, которая равна финансированию образования, медицины и Вооруженных Сил», - сказал он, отметив, что «эта сумма неподъемная для Украины, стране нужно научиться жить собственными возможностями».

При этом В.ЛИТВИН заметил, что «Украина уже втянута в сотрудничество с МВФ, и меморандум, который подписали Президент, премьер-министр, руководитель Нацбанка, исполняющий обязанности министра финансов и который до сих пор не обнародован, не понравился бы в значительной мере абсолютному большинству людей». Кроме этого, отметил руководитель парламента, «необходимо понимать, что, предоставляя займы, МВФ берет под свой контроль украинскую экономику».

«Нам нужно принимать решения с учетом этого, и беспокоиться не о том, дадут или не дадут очередной транш, а что сделать, чтобы такие производства, как Луганский электромашиностроительный завод, имели заказы, увеличивали производство продукции, находили соответствующую поддержку государства хотя бы в части своевременного возмещения НДС», - сказал В.ЛИТВИН.