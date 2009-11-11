Курс НБУ на 12.11.09

Официальный курс НБУ на 12.11.09100 USD США – 799.1800 (11 ноября – 799.0000) 100 EUR – 1201.7270 (11 ноября – 1195.7834) 10 RUR – 2.7845 (11 ноября – 2.7802) Учетные курсы банковских металлов на 12.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-89088.59 (11 ноября-87870.02) 961 XAG 10 Серебро-1408.95 (11 ноября-1379.07) 962XPT10Платина-109088.07(11 ноября-108184.60) 964XPD10 Палладий-27012.28(11 ноября-26526.80)

Официальный курс НБУ на 12.11.09 100 USD США – 799.1800 (11 ноября – 799.0000) 100 EUR – 1201.7270 (11 ноября – 1195.7834) 10 RUR – 2.7845 (11 ноября – 2.7802) Учетные курсы банковских металлов на 12.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-89088.59 (11 ноября-87870.02) 961 XAG 10 Серебро-1408.95 (11 ноября-1379.07) 962XPT10Платина-109088.07(11 ноября-108184.60) 964XPD10 Палладий-27012.28(11 ноября-26526.80)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter