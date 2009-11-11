Главное на 11 ноября (вечер)

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-сентябрь 2009 года уменьшилось в 3,5 раза – до 4 млрд. 092,1 млн. долл. против 14 млрд. 340,1 млн. долл. в январе-сентябре 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в январе-сентябре 2008 года – 0,79).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-сентябрь 2009 г. экспорт товаров составлял 27 млрд. 478,2 млн. долл., импорт – 31 млрд. 570,3 млн. долл. или 51,3% и 46,5%, соответственно, сравнительно с январем-сентябрем 2008 г.

Согласно сообщению, на формирование отрицательного сальдо повлияли следующиее товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 8 млрд. 786,2 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 291,7 млн. долл.), полимерные материалы, пластмассы (- 1 млрд. 255,9 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-сентябрем 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 4,3% до 9,2%, механических машин – с 5% до 6,9%, изделий из черных металлов – с 5,1% до 5,4%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,7% до 4,6%, электрических машин – с 4,1% до 5,4%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 36,8% до 26,1%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,3% до 4,7%, удобрений - с 3,1% до 2,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4,1% до 1,8%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 27% до 31,9%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,9%, электрических машин – с 4,3% до 4,6%, фармацевтической продукции – с 2,6% до 4,4%, бумаги и картона – 1,8% до 2,6%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,7% до 4,6%, механических машин – с 11,2% до 8,9%, черных металлов – с 4,2% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в сентябре 2009 года экспорт товаров составил 3 млрд. 739,6 млн. долл., импорт – 4 млрд. 067,4 млн. долл., что, по сравнению с показателем сентября 2008 года, составляет 56,1% и 48,3%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам сентября текущего года составило 327,8 млн. долл. (в сентябре 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 756,8 млн. долл.).

Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о необходимости подписания закона о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом сообщает официальный сайт премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО со ссылкой на первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

"На сегодняшнем заседании было принято решение относительно обращения к Президенту Украины. Мы настаиваем, чтобы Президент подписал соответствующий закон о выделении 1 миллиарда гривень для обеспечения противоэпидемических мероприятий", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что "позиция Президента по этому вопросу не понятна, поскольку, с одной стороны, он говорит о необходимости закупки вакцины, а, с другой стороны - блокирует этот вопрос".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Президента Украины В.ЮЩЕНКО в блокировании деятельности правительства по борьбе с эпидемией гриппа. "К сожалению, работа прекратилась по одной банальной причине – почти восемь дней Президент не подписывает закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, блокирование вступления в силу закона является причиной для прекращения работы по закупке необходимых лекарственных средств и медицинского оборудования.

«Пока правительство не получит необходимого количества финансовых ресурсов, мы не можем заключить ни одного контракта, мы не можем сегодня бороться с эпидемией. Мы считаем, что деятельность Президента, когда он сознательно не подписывает закон о выделении средств на борьбу с эпидемией, за который проголосовали почти все депутаты в парламенте – более 400 народных депутатов, – это прямая деятельность против Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабмин на сегодняшнем заседании принял решение о докапитализации «Родовид Банка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

При этом он отметил, что объем докапитализации будет уточняться.

Отвечая на вопрос журналистов, остался ли неизменным планируемый объем докапитализации банка – 5,6 млрд. грн., А.ТУРЧИНОВ сказал: «Это предварительная позиция. Задача правительства – сделать так, чтобы вкладчики «Укрпромбанка» не пострадали… Мы передаем «Родовид Банку», который уже государственный и нормально работает, долговые обязательства («Укрпромбанка» – УНИАН) и под это дополнительно рекапитализируем «Родовид Банк», – сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил журналистам, что правительство намерено докапитализировать «Родовид Банк» на 5,6 млрд. грн. для обеспечения выплат вкладчикам «Укрпромбанка».

«Эта докапитализация необходима для обеспечения нормальной работы и обеспечения выплат, в том числе вкладчикам «Укрпромбанка», которые будут переводиться на обслуживание в «Родовид Банк», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Он добавил, что вчера между временными администраторами «Родовид Банка» и «Укрпромбанка» было подписано соответствующее соглашение, которым регламентируется процесс перевода вкладов физлиц из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». По словам И.УМАНСКОГО, «Родовид Банк» уже в ближайшие недели сможет принимать заявки на выплаты вкладов «Укрпромбанка».

Кабинет министров согласовал с Международным валютным фондом принципы финансирования в 2010 году в случае непринятия Верховной Радой Государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с послами стран «Большой восьмерки», стран Евросоюза и представителями Еврокомиссии в Украине.

«Мы отработали со специалистами Международного валютного фонда подходы того, как выполнять бюджет в 2010 году, чтобы не нарушить, во-первых, законы Украины, а во-вторых, финансовые балансы, которые могут обеспечивать жизнедеятельность страны. И как раз на основе нашей совместной работы принято постановление правительства, которое в соответствии с действующим Бюджетным кодексом обеспечивает финансирование всех расходов в 2010 году до момента принятия бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер пояснила, что механизмы бюджетного процесса представляют собой ежемесячное финансирование расходов в объеме 1/12 части от действующего бюджета на 2009 год.

«Сейчас это постановление принято, оно поддерживается специалистами Международного валютного фонда и, собственно говоря, мы готовы к тому, чтобы, несмотря на все политические противостояния, спокойно начать 2010 год», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство обжалует в Конституционном Суде закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2009 год относительно повышения социальных стандартов в случае его подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи с послами стран «Большой восьмерки», стран Европейского Союза и представителями Еврокомиссии в Украине.

«Если будет подписан закон об изменениях и дополнениях для повышения социальных стандартов, мы и этот закон обжалуем в Конституционном Суде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер в очередной раз подчеркнула, что повышение социальных стандартов без экономических возможностей приведет к непрогнозируемым последствиям. «Это может привести к уничтожению системы оплаты даже тех социальных стандартов, которые на сегодняшний день действуют и с большими усилиями правительства стабильно выплачиваются», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает, что КС признает неконституционными оба закона – закон о повышении соцстандартов и закон об изменениях в Госбюджет 2009 года.

«Действующим Бюджетным кодексом Украины предусмотрено, что только правительство имеет право законодательной инициативы относительно изменений социальных стандартов. Ни одна ветвь власти, народные депутаты не имеют право это инициировать. Закон о социальных стандартах принят с нарушением этого закона (Бюджетного кодекса), и я надеюсь, что КС учтет эти обстоятельства и вынесет объективное решение», - отметила глава правительства.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон Украины «О внесении изменений в законы Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О ставках акцизного сбора на табачные изделия».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, предложения Президента во время рассмотрения указанного закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

В своих предложениях глава государства отмечает, что не может подписать данный закон из-за того, что повышение ставок акцизного сбора на табачные изделия создаст риск поступления в Украину контрабандной продукции.

Кроме того, Президент считает, что установление новой (увеличенной) ставки акцизного сбора на табачные изделия может привести к сокращению производства и, соответственно, уменьшению объемов их продажи. Как следствие, мобилизация поступлений в государственный бюджет Украины, в том числе с налога на прибыль предприятий, налога на добавленную стоимость, может быть не обеспечена. Сокращение производства табачных изделий может привести к увольнению работников отрасли.

Также Президент отмечает, что увеличение ставок акцизного сбора предлагается осуществить без соблюдения правил, установленных законом Украины «О системе налогообложения», который является базовым законодательным актом, определяющим принципы построения системы налогообложения в Украине.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО указывает, что пунктом 6 статьи 1 раздела І закона предлагается исключить статью 57 закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», которой установлено, что областные и районные советы при утверждении соответствующих бюджетов должны исходить из того, что среднемесячная зарплата работников исполнительного аппарата совета не должна превышать среднемесячную заработную плату работников аппарата соответствующей местной государственной администрации».

По его мнению, исключение названной статьи может привести к повторению ситуации, сложившейся в 2008 году, при которой среднемесячная заработная плата работников исполнительного аппарата областных и районных советов устанавливалась на значительно более высоком уровне, чем работников соответствующих государственных администраций. Это создаст напряженность на местах и потребует дополнительных расходов местных бюджетов на выплату заработной платы в условиях сложной ситуации с обеспечением их доходной части, что приведет к отвлечению ресурсов из других важных направлений использования средств этих бюджетов.

Также Президент отмечает, что Конституционный Суд Украины решением от 20 мая 2009 года № 11-рп/2009 признал положения статьи 57 закона о госбюджете на 2009 год соответствующими Конституции Украины.

Новости ТЭК

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что сбои с поставками российского газа в Европу возникают по вине транзитных государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с Федеральным канцлером Австрии Вернером ФАЙМАНОМ.

«Все сбои в поставках связаны с проблемами транзитных стран», - сказал В.ПУТИН.

При этом российский премьер отметил: «Я очень рассчитываю на то, что наш главный транзитер - наши украинские друзья и партнеры - будут полностью выполнять все контрактные обязательства в соответствии с соглашением, подписанным в январе текущего года».

Он напомнил, что Украина и РФ подписали контракт как о поставках газа в Украину, так и о транзите газа в Европу.

«Нужно все котрактные обязательства соблюдать. Если транзитные страны будут соблюдать - с нашей стороны не будет никаких проблем», - заверил он.

В.ПУТИН отметил, что Россия всегда оставалась надежным партнером. «Это сотрудничество началось в 1968 году, и никогда не было никаких сбоев. Сбои возникли с появлением новых стран-транзитеров, а с российской стороны не было и не будет никаких сбоев с поставкой», – сказал премьер РФ.

В.ПУТИН также заявляет, что Россия сократит поставки газа в Украину в случае несанкционированного отбора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Вернером ФАЙМАНОМ.

«Будут платить нам партнеры за поставки для внутреннего потребления Украины, значит, они будут получать газ для внутреннего потребления, не будут платить - не будут получать, если они не будут получать, то, скорее всего, будет отбор из экспортного трубопровода, а как начнется отбор - будем сокращать подачу», - заявил В.ПУТИН.

«Финансовые возможности платить у них (Украины – УНИАН) есть, это подтверждает МВФ», - добавил он.

По его мнению, проблема в том, что в Украине идет предвыборная президентская борьба, и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находятся в разных предвыборных лагерях.

«Мы все должны, не вмешиваясь во внутренние и политические процессы на Украине, добиваться того, чтобы было обеспечено исполнение международных обязательств, в том числе по транзиту в европейские страны», - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Россия гарантировать, что Европа в январе не останется без газа, В.ПУТИН сказал: «Вопрос о надежности нужно обращать сегодня не к нам».

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о выполнении Украиной международных обязательств по поставке и транспортировке природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с послами стран «Большой восьмерки», стран Евросоюза и представителями Еврокомиссии в Украине.

«Чрезвычайными усилиями мы все-таки рассчитываемся за природный газ, в том числе и за октябрь, причем рассчитываемся в установленные сроки в полном объеме. Но удается нам это делать чрезвычайно дорогой ценой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер добавила, что такая возможность своевременной и полной оплаты за газ была получена в том числе и благодаря программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что Украина находится в постоянном контакте и взаимопонимании с российским «Газпромом». «Мы делаем те корректировки, которых требуют время и финансово-экономический кризис. Мы откорректировали объемы поставки газа в Украину, и сегодня у нас есть твердая позиция России, что не будут применены штрафные санкции. Кроме того, на 2010 год мы также достигли договоренностей в тех объемах газа, которые нужны Украине», - добавила премьер-министр.

Она считает, что Украина и Россия смогли выработать правильные аспекты по обеспечению Украины газом и его транспортировке в Европу.

«Мы можем гарантировать, что если и дальше будет развиваться так ситуация, то Украина ни при каких обстоятельствах не нарушит своих обязательств ни перед Евросоюзом по транспортировке, как это предусмотрено контрактом, ни перед Россией по оплате за природный газ, потребляемый Украиной», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Беларусь сможет получать азербайджанскую нефть через территорию Украины.

Об этом он сказал в интервью азербайджанскому агентству «Trend News» накануне официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА в Минск 12 ноября.

«Мы просчитывали маршруты поставок нефти через Украину, долго обсуждали этот вопрос с президентом этой страны, и в последнюю нашу встречу мы об этом говорили. Это маршрут поставок танкерами на украинское побережье Черного моря, а затем железнодорожным путем на наши нефтеперерабатывающие заводы. Еще одно направление - нефтепровод "Одесса-Броды". Мне кажется, этот вариант возможен, и абсолютно без проблем мы можем поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы вашу очень качественную и полезную для переработки нефть», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его мнению, надо иметь в виду, что это будет вторжением в уже оформившийся рынок, где государства уже давно торгуют и сложились определенные связи.

«Поэтому этот процесс непростой. Но надо, конечно, и учесть, что на сегодняшний день пока экспортная цена азербайджанской нефти высоковата и не складывается экономика на другом конце этой трубы - на нефтеперерабатывающем заводе. Но это только пока. Мы просчитали эти варианты, и как только мы договоримся и экономически будет выгодно, то немедленно приступим к реализации этого проекта», - сказал он

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что в этом заинтересованы Азербайджан, другие прикаспийские государства, а также Украина и Беларусь.

«Мы просчитали варианты поставок нам углеводородного сырья, в частности, нефти. Конечно, если бы была заинтересованность соседних государств замещением поставлять нам нефть и газ, было бы неплохо. К сожалению, каждый борется за рынки, никто свои рынки просто так не отдаст, а для нас очень важно диверсифицировать поставки углеводородного сырья», - сказал президент Беларуси.

«Россия - это дружественное нам государство, но, тем не менее, диверсификация необходима. Мы не можем зависеть от поставок углеводородного сырья только из одного государства», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Социальная политика

Правительство приняло ряд решений по развитию системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Для создания нормальных условий доступа наших граждан и доступной конкуренции, для удешевления лекарств принято решение о создании аптек государственной и коммунальной форм собственности, то есть в поликлиниках и больницах», - сказал А.БИЛОВОЛ.

Главный санитарный врач также сообщил, что сегодня на заседании правительство одобрило проект закона, которым предлагается запретить рекламу лекарственных средств. «Это на сегодняшний день является очень серьезной проблемой», - отметил он.

А.БИЛОВОЛ также сообщил, что сегодня Кабмин определил процедуру распространения марлевых повязок, которые были изготовлены из медицинской марли за счет ресурсов Госкомрезерва.

По его словам, повязки будут распространяться по поликлиникам, социальным учреждениям и учебным заведениям в расчете по две штуки на каждого человека.

Главный санврач добавил, что сегодня правительство утвердило перечень сильнодействующих лекарственных средств, которые будут продаваться в аптеках только по рецептам.

С 1 января 2010 года существенно расширяются социальные гарантии, предоставляемые многодетным семьям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, по состоянию на 1 ноября 2009 года в Украине насчитывается 219 тыс. 981 многодетная семья, в которых проживают 749 тыс. 720 детей. Из них более 30% получают социальную помощь как малообеспеченные семьи. Наибольшее количество семей, получающих такую помощь, - в Тернопольской (около 80%) и Одесской (около 60%) областях. Наиболее обеспечены многодетные семьи в г. Киеве (около 9% получают помощь как малообеспеченные), в Луганской области (около 15% получают помощь как малообеспеченные).

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта разработало проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи». Проект внесен на рассмотрение правительства в соответствии с действующим законодательством.

По мнению министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, принятие Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи даст возможность урегулировать механизм и правила выдачи удостоверений многодетным семьям и подтвердить статус многодетной семьи, в которой воспитывается трое и более детей, на основании которого семьи получает соответствующие льготы и компенсации.

Министр напомнил, что 1 января 2010 года вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей», принятый 19 мая этого года, который предусматривает введение дополнительных социальных гарантий многодетным семьям. В частности, многодетные семьи, имеющие трех и больше несовершеннолетних детей, получат право на 50%-ную скидку в оплате на пользование жильем, 50%-ную скидку в оплате за пользованием коммунальными услугами (в пределах средних норм потребления), 50%-ную скидку за стоимость топлива, если они проживают в домах без центрального отопления, 50%-ную скидку за абонентную плату за пользование квартирным телефоном и внеочередное установление телефона.

Согласно закону, дети из многодетных семей получат право на бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения, бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), а также междугородного железнодорожного, речного и автобусного сообщения. Предусмотрено также освобождение от оплаты за обучение в высших учебных заведениях всех уровней аккредитации детей из многодетных семей в возрасте 18-23 лет, если они получают образование впервые.

Ряд льгот предусмотрен для родителей многодетных семей.

Сегодня в Украине проживает 6,497 млн. семей с детьми.

(УНИАН)