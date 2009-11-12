АНОНС на 12 ноября

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Полтавской области.

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Пресс-конференция министра юстиции Украины Николая Онищука на тему: «Исчезнет ли коррупция в Украине через несколько лет?».

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “81 супермаркет Украины исследован на дружелюбие к потребителю и качество обслуживания”. Организатор - Совместный проект ЕС и ПРООН «Сообщество потребителей и общественные объединения. Участники: Клавдия Максименко, руководитель проекта ЕС и ПРООН «Сообщество потребителей и общественные объединения»; Наталия Бородачева, ведущий эксперт по защите прав потребителей совместного проекта ЕС и ПРООН «Сообщество потребителей и общественные объединения»; Нина Кильдий, ведущий эксперт Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ". Вопросы: Мировые практики и европейские стандарты обслуживания в торговых точках; Показатели и характеристики качественных услуг; Нарушение норм и правил торгового обслуживания населения Украины; Результаты тестирования 81 супермаркета Украины; Качество обслуживания в супермаркетах Украины, как зеркало рынка потребительских услуг (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 253 67 05; maria.savchenko@undp.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится брифинг первого заместителя председателя - начальника управления налоговой милиции ГНА в Киевской области Александра Корнякова на тему: “О результатах проведенных подразделениями налоговой милиции области оперативно-профилактических мероприятий по стабилизации ценовой ситуации на рынке медицинских препаратов”.

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Пресс-конференция на тему: «Цена на нефтепродукты: динамика и прогнозы». Участники: президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук; ведущий эксперт Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины Владислав Киселев.

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Пресс-конференция на тему: "Зерновой рынок Украины. Банальное невозвращение НДС экспортерам зерна и продуктов его переработки, или многомиллиардные убытки для производителей?".

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Пресс-конференция представителей аудиторско-консалтинговой компании „Делойт” по случаю презентации результатов предновогоднего исследования „Делойт” на тему: „Оставим кризис в старом году”. Участники: Михаил Дудник, вице-президент по маркетингу группы компаний Fozzy Group; Андрей Булах, партнер „Делойт”, руководитель направления „Потребительские и промышленные товары” и др. .

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Пресс-конференция на тему: “Современная наука о генетической модификации растений”. Приглашены: Ярослав Блюм, академик НАНУ, директор Института пищевой биотехнологии и экономики НАНУ и др.

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Пресс-конференция на тему: "Опционы: новые возможности для товарного и фондового рынка в свете решения ГКЦБФР № 572 от 16.06.2009г." при участии председателя правления ЗАО "Украинская межбанковская валютная биржа" Петра Переверзева, партнера ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Олега Алешина и др .

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Игорным коммерсантам - уголовную ответственность! Запрещенный игорный “бизнес” ищет новых жертв через “интерактивные клубы». Участники: Дмитрий Ветвицкий, народный депутат Украины (фракция БЮТ); Андрей Павловский, народный депутат Украины (фракция БЮТ); Виталий Черняховский, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»; Наталия Розинская, ведущая социального проекта «Найдем выход» «Первого» канала. Участники выступают в поддержку проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины» (об установлении уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр) (регистр. № 5199 от 07.10.2009) и настаивают на его немедленном рассмотрении ВРУ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).Телефоны: (044)228-55-33, (068)833-33-33, e-mail: forumspaskiev@mail.ru. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: “Где взять 1 миллиард на борьбу с эпидемией во время бюджетного кризиса?”. Приглашены: Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Андрей Новак, председатель экономического Форума Украинцев Мира и др.

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Пресс-конференция и.о.министра финансов Игоря Уманского и временного администратора «Родовід Банку» Сергея Щербины на тему: «Перевод активов и обязательств «Укрпромбанка» к «Родовід Банку».

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Пресс-конференция директора Института трансформации общества Олега Соскина на тему: "Экономическая ситуация в Украине".

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Состоится заседание общественного Антикризисного Совета на тему: «О подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2010 год с учетом предложений Антикризисного Совета». В работе примет участие президент УСПП Анатолий Кинах.

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16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция по поводу решения Киевского горсовета о лишении права аренды и выселенияииз помещений по ул.Б.Хмельницкого, 51-А Всеукраинского государственного специализированного издательства «Украинская энциклопедия» им. Н.Бажана, поисково-издательского агентства «Книга Памяти Украины», Главной редакции Свода достопримечательностей истории и культуры, редакции детского журнала «Соняшник». Участники: директор издательства «Украинская энциклопедия» Михаил Зяблюк, председатель Совета директоров государственных предприятий, директор издательства «Веселка» Ярема Гоян, Герой Украины, поэт Дмитрий Павлычко народный депутат Украины Владимир Яворивский, академик НАНУ Петр Тронько, зам.председателя Госкомтелерадио Василий Шевченко, депутат Киевского горсовета Александр Бригинец и другие известные общественные и культурные деятели Украины.(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 279-89-59.

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