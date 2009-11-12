ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Нацбанк нашел дешевые резервы для предприятий», в котором пишет – НБУ утвердил механизм стимулирования банковского кредитования предприятий. А также ограничил максимальную ставку по таким ссудам — она не должна превышать уровень учетной ставки плюс максимум пять процентных пунктов, то есть 15,25%…

http://delo.ua/dengi/banki/nacbank-nashel-deshevye-rezervy-dlja-predprijatij-133812/

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Также «Дело» в материале «Россия дала добро украинским трубам» пишет – Федеральная антимонопольная служба России поддержала инициативу российских нефтяников продлить соглашения о беспошлинном импорте труб для нефтегазового сегмента из Украины на 2010 год. Единственным импортером на российский рынок подобного вида труб являются предприятия компании «Интерпайп», подконтрольной бизнесмену Виктору Пинчуку. В этом году за десять месяцев трубопрокатные заводы «Интерпайпа» поставили в Россию около 300 тыс. тонн труб из 440 тыс. произведенных…

http://delo.ua/biznes/rynki/rossija-dala-dobro-ukrainskim-trubam-133807/

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«Дело» в публикации «Елена Франчук объединяет украинские телеканалы» пишет - на украинском телерынке появился новый бренд — StarLightMedia, который объединил лидеров телерынка: «Новый канал», ICTV, «СТБ», а также музыкальные каналы «М1» и «М2» и спутниковый канал QTV. Но самой сенсационной новостью для телерынка стало сообщение Елены Франчук, которая возглавила наблюдательный совет телегруппы, о создании StarLightMedia собственного дома продаж. Это заявление серьезно меняет правила игры на рынке телерекламы…

http://delo.ua/biznes/kompanii/elena-franchuk-obedinjaet-ukrainskie-telekanaly-133814/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украинские сигареты интегрируются в ЕС» пишет – Украина и Евросоюз приняли решения, которые сделают более выгодными поставки контрабандных сигарет, произведенных в Украине, на европейский рынок. Вчера президент Виктор Ющенко ветировал закон о повышении акцизов на табачные изделия, а ЕС накануне пересмотрел свою акцизную политику, обязав увеличить ставки до 2014-2018 гг. По мнению Гостаможни, это увеличит объемы контрабанды сигарет, но в табачных компаниях считают, что резкого роста не будет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1273170

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство вышло на связь» пишет – Кабинет министров согласился в полном объеме компенсировать Минобороны конверсию частот под услуги мобильной связи третьего поколения (3G). В ближайшие четыре года министерство получит 2,5 млрд грн. за счет мобильных операторов и госбюджета. Состоится ли запланированный на 27 ноября конкурс по выдаче лицензий, станет известно сегодня на заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, если президент вновь не заблокирует решение правительства…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1273186

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство привязалось к инфляции» пишет – опасаясь повышения стоимости внутреннего заимствования, Минфин хочет в 2010 году выпускать новые типы облигаций со ставками, привязанными к курсу валюты и инфляции. Банкиры пока не готовы покупать инструменты, доходность которых зависит от непрогнозируемых показателей, и предупреждают Минфин, что большой объем долгов может спровоцировать дефолт…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1273195

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Издание «Экономические известия» в публикации «Металлурги штурмуют порты» пишет - метпредприятия требуют от правительства расширения списка льгот для ГМК с внесением в него ставок на перевалку грузов в портах. Одним из аргументов, который позволил металлургам актуализировать неоднократно поднимавшийся вопрос, является недавнее снижение транспортных транзитных тарифов. Это ставит отечественных производителей в неконкурентные условия на внешних рынках, заявляют представители отрасли…

http://eizvestia.com/markets/full/4185368

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«Экономические известия» в публикации «Вирус останется без подписи» пишут - Виктор Ющенко ветирует принятые Радой изменения в госбюджет-2009. Согласно изменениям, принятым 3 ноября, на борьбу с распространением гриппа в стране должно быть дополнительно выделено 1 млрд. грн. «Я с этим законом поступлю так, как я поступил с законом по Евро», - был категоричен глава государства…

http://eizvestia.com/state/full/4185370

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«Газета по-киевски» в материале «Начнете воровать – век газа не видать» пишет – не дожидаясь снега и мороза, Европа уже беспокоится о своем «теплом» будущем. Повторятся ли прошлогодние «фокусы» с поставкой топлива – интересуется она. Все зависит от честности Украины, отвечает РФ…

http://mycityua.com/articles/country/2009/11/12/063441.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Лазаренко нанял знаменитого Гарбуза и собирается домой» пишет – у опального экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко появился шанс выйти из-за решетки и вернуться на родину…

http://www.segodnya.ua/news/14093570.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Инвестпривлекательность Украины: прыжок на дно...» пишет - согласно опросу SEOLA Group, иностранные инвесторы констатируют значительное ухудшение инвестклимата в Украине. Шансы на выздоровление - все более призрачные...

http://economics.unian.net/rus/detail/25864

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Медразборки, или Похороны украинской медицины под марш свиного гриппа» пишет - под флагом борьбы с гриппом Кабмин изощряется в госгарантиях под займы. Президент ветирует начинания - чем будем отдавать?.. А медицина продолжает оставаться бессильной…

http://economics.unian.net/rus/detail/25853

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Второе, сигнальное» пишет – Президент России Дмитрий Медведев собирается модернизировать не только экономику страны, но и ее общество. При подготовке политической части ежегодного послания президента обсуждались самые радикальные идеи. Некоторые предложения оппозиции тоже учтены…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/12/218698

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Издание «Известия» в публикации «Кризис отбросил нас на четыре года» пишет – Россия получила порцию негатива от Всемирного банка. Удвоить ВВП по сравнению с 2002 годом за десять лет не удастся совершенно точно, говорится в докладе ВБ. Скорее всего, произойдет это не раньше 2016 года - и то если в стране пройдут экономические реформы. Если же все оставить "как есть", то цель будет достигнута только в 2020 году…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135212/

(УНИАН)