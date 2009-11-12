Вакцина против гриппа А/Н1N1 появится в Украине в конце года

Вакцина против гриппа А/Н1N1 может появиться в Украине в необходимом количестве в конце этого года или в начале следующего.

Об этом сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Она уточнила, что на сегодняшний день в мире есть определенный дефицит вакцины, как против пандемического, так и против сезонного гриппа, поскольку спрос на нее значительно возрос после объявления ВОЗ о пандемии. Л.МУХАРСКАЯ добавила, что на регистрации в нашей стране сейчас находится две вакцины – канадская и российская. „В Европе зарегистрированы три вакцины, возможно, они подадут на регистрацию в Украине”, - отметила заместитель главного санитарного врача.

Л.МУХАРСКАЯ подчеркнула, что наша страна не опоздала с вакцинацией: „Мы говорим о пандемии, пандемия – это не на один месяц, не на два месяца, а на год-полтора”. Врач добавила, что эта вакцина будет актуальной как сейчас, так и весной, когда прогнозируется вторая волна эпидемии, и следующей осенью, когда может быть третья волна.

Особенностью нынешней эпидемии гриппа и ОРЗ в Украине Л.МУХАРСКАЯ назвала очень стремительный рост уровня заболеваемости, когда за несколько дней количество больных увеличивалось в геометрической прогрессии. По ее словам, в прошлые годы фиксировалось приблизительно по 25 тыс. новых случаев за сутки, сегодня - по 100-112 тысяч. На выходные ситуация улучшилась, но частично за счет того, что пациенты меньше обращались к врачам, и поэтому количество больных фиксировались на уровне 35 тыс. ежесуточно, а в понедельник уже было 60 тыс. новых случаев гриппа, во вторник – 70 тыс., констатировала Л.МУХАРСКАЯ.

„Это говорит о том, что в Украине циркулирует вирус, к которому население не имеет иммунитета, поскольку к сезонным вирусам у украинцев есть определенный иммунитет”, - отметила специалист. В то же время она подчеркнула, что вакцинация против гриппа не будет обязательной. „Мы знаем о противовакцинальных настроениях”, - признала заместитель главного санитарного врача и подчеркнула, что медики будут проводить разъяснительную работу среди населения, особенно среди групп риска.