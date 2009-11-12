Кабмин просит Президента согласиться на выделение 1 млрд. грн.

Кабинет министров обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой безотлагательно подписать изменения к государственному бюджету на 2009 год о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом говорится в обращении правительства к главе государства, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

По словам авторов обращения, на данное время в стране сложилась критическая ситуация с финансированием мероприятий, направленных на предотвращение распространения гриппа и ОРВИ, в результате неподписания Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” (об удовлетворении потребностей государства в вакцинах, лекарствах и оборудовании, необходимом для диагностики болезни, для предотвращения распространения эпидемии гриппа) и остановки действия некоторых постановлений Кабинета министров Указом Президента от 10 ноября № 916.

В Кабмине констатируют, что в Украине быстрыми темпами распространяется заболеваемость населения гриппом, в частности пандемическим типа А/H1N1, и ОРВИ. В частности, начиная с 29 октября гриппом и ОРВИ поражены 1 млн. 122 тыс. 188 человек, из них почти 30 тыс. детей и более 500 беременных женщин, умерли 189 человек (по состоянию на 11 ноября – УНИАН).

В Кабинете министров заверяют, что принимают все необходимые меры для борьбы с эпидемией, недопущения дальнейшего распространения опасного вируса среди населения и сохранения самого дорогого для человека - его жизни и здоровья.

Как известно, напоминается в обращении, по инициативе Кабмина 3 ноября Верховной Радой были приняты изменения к госбюджету-2009, которыми предусмотрено направить 1 млрд. грн. на борьбу с бедой, охватившей всю нашу страну. В том числе для закупки современного медицинского оборудования (в частности аппаратов для искусственной вентиляции легких), своевременное применение которого даст возможность спасти жизнь многих людей, а также для проведения прививок против пандемического и сезонного гриппа и приобретения с этой целью соответствующих вакцин необходимы значительные финансовые ресурсы, подчеркнули в правительстве.

Однако по состоянию на 11 ноября Президент указанный закон не подписал, подчеркивается в обращении. Кроме того, говорится далее, Указом Президента от 10 ноября № 916 остановлено действие постановления Кабинета министров от 14 октября № 1092 о привлечении в 2009 году иностранного кредита для обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию на сумму, которая не превышает 500 млн. дол. По данным правительства, в соответствии с указанным постановлением предусматривалось, в частности, закупить самое современное медицинское оборудование, необходимое для оказания неотложной медицинской помощи новорожденным детям, в том числе недоношенным.

“В такой ситуации правительство не в состоянии обеспечить осуществление мероприятий по оказанию своевременной и высококачественной медицинской помощи населению”, - подчеркивается в обращении.

В связи с этим Кабмин просит Президента, как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, безотлагательно подписать закон относительно 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа и отменить указ от 10 ноября в 2009 г. № 916.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО 11 ноября заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на преодоление эпидемии гриппа.

Президент отметил, что в государственном бюджете 2009 года на сегодняшний день не хватает 30% поступлений. По словам В.ЮЩЕНКО, у премьер-министра нет средств на финансирование даже безотлагательных вопросов.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО пытается взять 1 млрд. грн. у Нацбанка, которому “не откуда взять”.