В 2008 г. Украина опустилась с 7-го на 14-е место в мировом рейтинге экспортеров оружия.

Об этом пишет «КоммерсантЪ-Украина» от 12 ноября 2009 г. со ссылкой на обнародованные данные Стокгольмского международного института исследования мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) относительно объемов экспорта Украиной основных видов вооружения в 2008 году.

По информации SIPRI, в прошлом году Украина продала оружия на 233 млн. долл. и заняла 14-е место в мировом рейтинге экспортеров. Это на семь пунктов ниже, чем в 2007 году с объемом продаж в 774 млн. долл.

По данным Стокгольмского института, в 2001-2005 годах наша страна занимала 6-е место, а в 2004-2008 годах – 9-е.

В то же время, украинские эксперты полагают, что данные SIPRI за 2008 год занижены в несколько раз, пишет газета.

Так, эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей ЗГУРЕЦ не согласен с данными SIPRI. По его словам, это всего лишь одна из "систем оценок экспорта вооружений", базирующаяся на "анализе открытой информации".

"Ни одна из неправительственных организаций, исследующих объемы экспорта вооружений, не может в точности оценить объемы продаж для каждой страны, потому что далеко не все контракты подлежат разглашению. Например, по одной из предыдущих оценок SIPRI, Израиль продал оружия на 2,3 млрд. долл., но сам Израиль назвал сумму 5,5 млрд. долл.",– сказал С.ЗГУРЕЦ.

Эксперт также отметил, что 233 млн. долл., в которые SIPRI оценил объем экспорта Украиной основных видов вооружений в прошлом году, – сильно заниженный показатель. "Наш центр опубликовал данные, свидетельствующие о том, что в 2008 году наша страна наторговала на 1,2 млрд. долл. И я могу назвать составляющие этой суммы. Одни лишь поставки вооружений в Грузию превышают показатели, заявленные SIPRI", – сообщил С.ЗГУРЕЦ.

В то же время заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Валентин ЗУБОВ столь существенное снижение рейтинга объяснил развалом военно-промышленного комплекса и конструкторских бюро, занимавшихся разработкой современных образцов военной техники.

Лидерами рейтинга SIPRI по итогам 2008 года стали США с объемом экспорта в 6,1 млрд. долл., на втором месте – Российская Федерация (почти 6 млрд. долл.), третья – Германия (2,8 млрд. долл.), за ней следует Франция – около 1,6 млрд. долл. Таким же образом четверка лидеров выглядела и в 2007 году.

*** Stockholm International Peace Research Institute был создан в 1966 году в честь 150-летия нерушимого мира в Швеции. Одним из основных видов деятельности SIPRI является контроль над процессами вооружения и разоружения в мире.