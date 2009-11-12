Янукович: Западная Украина больше не выйдет на Майдан

Крым.Команда, пришедшая к власти в Украине после Оранжевой революции, довела страну до разрухи, заявил в Симферополе лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Эпидемия для Украины – это власть. Мы ее сменим, и закончится эпидемия, и закончится кризис», - сказал В.ЯНУКОВИЧ сегодня, выступая перед работниками завода «Фиолент».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «оранжевые» упорно «уничтожают экономику государства, проводят внутреннюю и внешнюю политику, оторванную от народа».

«Власть довела страну до руин», - считает лидер Партии регионов.

Он раскритиковал подготовку Украины к зиме и ситуацию с вывозом мусора на Западной Украине.

«Откуда эти эпидемии (гриппа)? От этих проблем (с отоплением). В этом году свыше тысячи домов стоят без тепла, более 500 тыс. людей живут в холоде», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Посмотрите, что делается с вывозом мусора! Я побывал в западных регионах. Я вам скажу, там не то что мутанты будут эти вирусы, там динозавры скоро будут, потому что все завалено мусором», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что власть ничего не делает для утилизации бытовых отходов.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что украинцы не простят премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которая, как и он, баллотируется в Президенты, нежелание поднимать соцстандарты в стране.

Он добавил, что Западная Украина «уже не та, люди из этих регионов, которые во время Оранжевой революции стояли на Майдане в Киеве, больше этого делать не будут. Их сейчас палкой туда (на Майдан) не загонишь».

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что «единственная заслуга «оранжевых» - то, что они объединили против себя всю Украину.