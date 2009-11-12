Медведев обратился с посланием к Федеральному Собранию

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что ситуацию в российской экономике удалось стабилизировать, но призвал не самоуспокаиваться в связи с новым ростом цен на нефть, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы должны извлечь уроки. В период, пока были высокие цены на нефть, были иллюзии, что структурные реформы могут подождать, - сказал президент. - Сейчас надо воспользоваться новой стабилизацией цен на нефть. Больше медлить с этим нельзя. Надо начать модернизацию и техническое обновление всей технологической сферы. Это - вопрос выживания в современном мире".

Госкорпорации - бесперспективная форма

Президент России Дмитрий Медведев считает бесперспективной форму госкорпораций. "Я считаю эту форму в современных условиях в целом бесперспективной", - сказал он.

По словам президента, те госкорпорации, которые имеют четкие временные рамки работы, должны по завершении их деятельности быть ликвидированы.

Д.Медведев считает необходимым заняться модернизацией государственного сектора, доля которого не опускается ниже 40 проц. Он поручил правительству оптимизировать объем и эффективность участия государства в деятельности коммерческих организаций. Речь идет и о судьбе ряда активов, имеющих сегодня статус стратегических. До 2012 г необходимо завершить соответствующую программу, выйдя на оптимальные в ближайшее время параметры государственного сектора.

По мнению президента, в перспективе все госкорпорации должны быть преобразованы в акционерные общества под контролем государства. В дальнейшем эти корпорации в зависимости от необходимости останутся или под контролем государства или будут реализованы частным инвесторам.

Также Д.Медведев подчеркнул необходимость проведения аудита госкорпораций. Заработную плату руководства госкорпораций президент считает необходимым увязать с результатами работы по сокращению издержек, энергоэффективности и т.д.

Модернизация и технологическое обновление

Модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы страны необходимо начать немедленно, от этого зависит будущее страны, заявил Дмитрий Медведев.

Он призвал "извлечь уроки из событий прошедшего периода", когда в условиях роста цен на нефть, "у многих были иллюзии, что структурные реформы могут подождать". Тогда, напомнил Медведев, "было отдано предпочтение форсированию роста старой сырьевой экономики", а инновационным продуктам не было уделено должного внимания.

"Необходимо начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы", - заявил глава государства, подчеркнув, что это - вопрос будущего страны.

Защита предприятий с помощью торговых барьеров не будет вечной

Дмитрий Медведев пообещал господдержку только тем компаниям реального сектора экономики, которые имеют выверенный и четкий бизнес-план.

"Мы готовы помочь тем, у кого есть планы по реализации высокотехнологичных проектов", - заявил президент РФ.

"Неэффективные предприятия, - считает глава государства, - должны пройти процедуру финансового оздоровления, либо уйти с рынка. Их защита путем установления высоких торговых барьеров не будет продолжаться вечно. Развитие производства происходит только там, где есть реальная конкуренция. Российские потребители должны иметь доступ к недорогим качественным товарам, и задача российских компаний научиться их производить".

Глава России также заявил, что "разбазаривание попутного газа" следует прекратить. По словам Медведева, правительство должно действовать "быстро и эффективно", осуществляя соответствующую программу в этом направлении, и "никаких отговорок от добывающих компаний не принимать".

Россия продолжит социально ориентированную политику

В августе в России впервые за 15 лет зафиксирован естественный прирост населения, сообщил Д.Медведев.

Россия сегодня полностью выполняет свои социальные обязательства и намерена продолжать такую политику, сказал президент РФ.

"Социальные обязательства государства выполняются полностью, и дальше так и будет", - заверил он. В первую очередь, добавил президент, это касается пенсий. "Их индексация проведена даже в большем размере, чем предполагалось", - напомнил Д.Медведев. В последующие три года, добавил он, средний размер пенсий увеличится не менее чем в 1,5 раза. Таким образом, сказал он, в 2010 г все пенсионеры будут получать доходы не ниже прожиточного минимума. Другая ключевая задача, отметил президент – это обеспечение всех ветеранов жильем.

Пособия по безработице были уже повышены "более чем в полтора раза", проводятся программы по трудоустройству россиян, заявил президент России.

По его словам, "мы будем и дальше создавать условия" для трудоустройства людей, особенно для тех, которые "находятся под риском увольнения", а таких в стране "более одного миллиона".

Глава государства также подчеркнул, что надо "оказывать адресную поддержку" людям, в том числе в переезде в другие регионы, в создании собственного дела.

Президент РФ Дмитрий Медведев также предложил рассмотреть возможность сокращения часовых поясов в РФ и целесообразность перехода на зимнее и летнее время.