ГЛАВНОЕ на 12 ноября (день)

Хроника дня

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Общество

Вакцина против гриппа А/Н1N1 появится в Украине в конце года

Вакцина против гриппа А/Н1N1 может появиться в Украине в необходимом количестве в конце этого года или в начале следующего.

Об этом сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Она уточнила, что на сегодняшний день в мире есть определенный дефицит вакцины, как против пандемического, так и против сезонного гриппа, поскольку спрос на нее значительно возрос после объявления ВОЗ о пандемии. Л.МУХАРСКАЯ добавила, что на регистрации в нашей стране сейчас находится две вакцины – канадская и российская. „В Европе зарегистрированы три вакцины, возможно, они подадут на регистрацию в Украине”, - отметила заместитель главного санитарного врача.

Л.МУХАРСКАЯ подчеркнула, что наша страна не опоздала с вакцинацией: „Мы говорим о пандемии, пандемия – это не на один месяц, не на два месяца, а на год-полтора”. Врач добавила, что эта вакцина будет актуальной как сейчас, так и весной, когда прогнозируется вторая волна эпидемии, и следующей осенью, когда может быть третья волна.

Особенностью нынешней эпидемии гриппа и ОРЗ в Украине Л.МУХАРСКАЯ назвала очень стремительный рост уровня заболеваемости, когда за несколько дней количество больных увеличивалось в геометрической прогрессии. По ее словам, в прошлые годы фиксировалось приблизительно по 25 тыс. новых случаев за сутки, сегодня - по 100-112 тысяч. На выходные ситуация улучшилась, но частично за счет того, что пациенты меньше обращались к врачам, и поэтому количество больных фиксировались на уровне 35 тыс. ежесуточно, а в понедельник уже было 60 тыс. новых случаев гриппа, во вторник – 70 тыс., констатировала Л.МУХАРСКАЯ.

„Это говорит о том, что в Украине циркулирует вирус, к которому население не имеет иммунитета, поскольку к сезонным вирусам у украинцев есть определенный иммунитет”, - отметила специалист. В то же время она подчеркнула, что вакцинация против гриппа не будет обязательной. „Мы знаем о противовакцинальных настроениях”, - признала заместитель главного санитарного врача и подчеркнула, что медики будут проводить разъяснительную работу среди населения, особенно среди групп риска.

Кабмин просит Президента согласиться на выделение 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом

Кабинет министров обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой безотлагательно подписать изменения к государственному бюджету на 2009 год о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом говорится в обращении правительства к главе государства, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

По словам авторов обращения, на данное время в стране сложилась критическая ситуация с финансированием мероприятий, направленных на предотвращение распространения гриппа и ОРВИ, в результате неподписания Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” (об удовлетворении потребностей государства в вакцинах, лекарствах и оборудовании, необходимом для диагностики болезни, для предотвращения распространения эпидемии гриппа) и остановки действия некоторых постановлений Кабинета министров Указом Президента от 10 ноября № 916.

В Кабмине констатируют, что в Украине быстрыми темпами распространяется заболеваемость населения гриппом, в частности пандемическим типа А/H1N1, и ОРВИ. В частности, начиная с 29 октября гриппом и ОРВИ поражены 1 млн. 122 тыс. 188 человек, из них почти 30 тыс. детей и более 500 беременных женщин, умерли 189 человек (по состоянию на 11 ноября – УНИАН).

В Кабинете министров заверяют, что принимают все необходимые меры для борьбы с эпидемией, недопущения дальнейшего распространения опасного вируса среди населения и сохранения самого дорогого для человека - его жизни и здоровья.

Как известно, напоминается в обращении, по инициативе Кабмина 3 ноября Верховной Радой были приняты изменения к госбюджету-2009, которыми предусмотрено направить 1 млрд. грн. на борьбу с бедой, охватившей всю нашу страну. В том числе для закупки современного медицинского оборудования (в частности аппаратов для искусственной вентиляции легких), своевременное применение которого даст возможность спасти жизнь многих людей, а также для проведения прививок против пандемического и сезонного гриппа и приобретения с этой целью соответствующих вакцин необходимы значительные финансовые ресурсы, подчеркнули в правительстве.

Однако по состоянию на 11 ноября Президент указанный закон не подписал, подчеркивается в обращении. Кроме того, говорится далее, Указом Президента от 10 ноября № 916 остановлено действие постановления Кабинета министров от 14 октября № 1092 о привлечении в 2009 году иностранного кредита для обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию на сумму, которая не превышает 500 млн. дол. По данным правительства, в соответствии с указанным постановлением предусматривалось, в частности, закупить самое современное медицинское оборудование, необходимое для оказания неотложной медицинской помощи новорожденным детям, в том числе недоношенным.

“В такой ситуации правительство не в состоянии обеспечить осуществление мероприятий по оказанию своевременной и высококачественной медицинской помощи населению”, - подчеркивается в обращении.

В связи с этим Кабмин просит Президента, как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, безотлагательно подписать закон относительно 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа и отменить указ от 10 ноября в 2009 г. № 916.

Финансы

Нацбанк стимулирует банки кредитовать экономику

Национальный банк Украины утвердил механизм стимулирования банковского кредитования предприятий. А также ограничил максимальную ставку по таким ссудам — она не должна превышать уровень учетной ставки плюс максимум пять процентных пунктов, то есть 15,25%, пишет Дело.

Такая рекомендация изложена в постановлении Нацбанка от 3 ноября № 650, которое было обнародовано вчера и уже вступило в силу. Нацбанк не только указал приемлемую ставку по кредитам, но и позаботился об источниках ресурсов для банков, которые те направят в экономику. В целом НБУ смягчает требования к формированию резервов банками, что высвободит для кредитования часть их пассивов.

Основная мера, которую принял Нацбанк, это разрешение некоторым банкам не формировать обязательные резервы по «сомнительной» и «безнадежной» кредитной задолженности. Для этого банк должен получить безотзывную гарантию по кредиту от высоконадежного иностранного банка. Наличие такой гарантии теперь приравнивается к 100% суммы задолженности (валового кредитного риска), тогда как ранее этот коэффициент для «безнадежных» и «сомнительных» кредитов был намного меньше — 0-20%.

Вышеописанной привилегией сможет воспользоваться ограниченное количество банков. Это финучреждения, собственниками которых являются зарубежные банковские группы, имеющие, согласно требованию НБУ, рейтинг инвестиционного класса одного из трех международных рейтинговых агентств: Fitch, Moody’s, S&P. Это рейтинг не ниже уровня BBB-/Ваа3, который пока вообще не достижим для страны (суверенный рейтинг Украины находится на спекулятивном уровне B+/B1). Подпадающие под эти критерии материнские структуры по просьбе украинских «дочек» смогут оформить необходимые гарантии, для того чтобы высвободить часть резервов. «Постановление НБУ позволит нам под гарантии акционеров высвобождать резервы для кредитования. В результате по банковской группе состояние резервов у нас меняться не будет, просто резервирование переходит непосредственно на акционеров», — объясняет председатель правления УкрСиббанка Сергей Наумов.

Банкиры еще не успели изучить постановление, но говорят, что в целом оценивают его позитивно. «Решение в любом случае позитивное. Постановление улучшает показатели адекватности капитала банков и позволяет кредитовать», — говорит предправления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.

Ставку доходности по кредитам, которую предложил НБУ, они называют сугубо индикативной и необязательной. «Разумеется, это рекомендация. Законодательный приказ в таком вопросе просто невозможен, — заявляет Тимонькин. По его словам, сейчас средняя ставка по кредитам предприятиям раза в два выше той, что рекомендуется Нацбанком.

Действие всего постановления рассчитано до конца 2011 года.

Минфин проведет среди банков отбор первичных дилеров

Министерство финансов Украины 3 декабря 2009 г. проведет среди банков отбор первичных дилеров. Об этом сообщает Департамент государственного долга Минфина.

Отбор будет проведен в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 г. №363 "О внедрении института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг" и приказом Министерства финансов Украины от 10 июня 2009 г. №757 "Об утверждении Порядка отбора и функционирования первичных дилеров" и от 21 июля 2009 г. №918 "Об утверждении состава комиссии по отбору и оценке функционирования первичных дилеров и примерного договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг".

К участию в отборе приглашаются банки, которые имеют лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами; имеют оплаченный уставный капитал, эквивалентный не менее 10 млн евро; имеют практический опыт работы на рынке облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) (общий объем торговли ОВГЗ составляет не менее 1 млрд грн).

Документы на участие в отборе принимаются до 14:00 1 декабря 2009 г. После этого комиссия по отбору и оценке функционирования первичных дилеров осуществляет оценку участников. Объемы приобретения ОВГЗ на первичном рынке в размере 1 млн грн оцениваются как 0,001 балла при условии, если общий объем торговли ОВГЗ составляет не менее 1 млрд грн. Победителями отбора определяются участники, которые получили наибольшее количество баллов, но не больше 16 банков. По результатам конкурса с победителями заключаются договоры о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг согласно примерному договору, утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 21 июля 2009 г. №918.

Транспорт

“Укравтодор” будет конфисковать грузовики за "перегруз"

“Укравтодор” намерен ужесточить санкции за превышение габаритно-весовых параметров грузового автотранспорта, вплоть до конфискации автомобилей, сообщает еженедельник «Комментарии:».

«Нецивилизованное отношение перевозчиков к автодорогам, массовые случаи превышения допустимого веса и нагрузок на ось серьезно разрушают дороги. (...) Потому в ближайшее время планируем инициировать повышение штрафов за такие нарушения в 5–10 раз, внести изменения в законодательство, чтобы блокировать такие автомобили и даже предусмотреть их конфискацию», - объяснил в интервью еженедельнику председатель “Укравтодора” Вадим ГУРЖОС.

Как пишет издание, с начала работы программы по обеспечению контроля грузового автотранспорта “Укравтодор” закупил и ввел в эксплуатацию 26 габаритно-весовых комплексов. В следующем году планируется введение в эксплуатацию еще 25 передвижных пунктов контроля, а до 2012 - оборудование еще 22 стационарных. С начала 2009 года было проведено 156 тыс. 059 контрольных взвешиваний, зафиксировано 6 тыс. 898 нарушений, задержано 924 автомобиля (начиная с апреля, после необходимых изменений в законодательстве).

За проезд сверхнормативного автотранспорта внутри страны украинский бюджет получал всего 5–7 млн. грн. в год. А после организации мобильного габаритно-весового контроля ежегодные поступления увеличились до 10 млн. грн.

Расчеты показывают, что превышение весовых параметров даже на 10% сокращают срок службы автодорожных конструкций в 1,46 раза. По данным специалистов “Укравтодора”, увеличение количества и массы автомобилей привело к сокращению срока службы искусственных сооружений с расчетных 80–100 лет до 30–40. А межремонтный срок эксплуатации автодорог сократился с 12–18 лет до 6–10, что вдвое превышает расходы на ремонтные работы.

В то же время, по сравнению с другими европейскими странами, пишут «Комментарии:», санкции за подобные нарушения в Украине остаются самыми низкими. Например, 28 октября на трассе Малин-Гостомель была задержана колонна из десяти грузовиков со стройматериалами. Масса пяти из них превысила допустимую норму почти вдвое - до 61 тонны. В итоге все обошлось штрафом 600 евро. В соседних странах сумма штрафа была бы в десять раз больше.

Например, в Венгрии штраф только за один автомобиль с такой перегрузкой составил бы почти 6 тыс. евро. В России штраф для предприятия-перевозчика составляет 9,3-11,6 тыс. евро и 46,5 евро лично для водителя грузовика.

ТЭК

Украина в январе-октябре сократила транзит газа на 26%

Транзит природного газа по территории Украины в январе-октябре 2009 года сократился на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-октябре т.г. сократился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины за 10 месяцев этого года сократилась на 5,5%, а газа – на 26,4%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Украина сократила импорт газа на 19,1%

Украина в январе-сентябре т.г. сократила импорт природного газа на 19,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 5 млрд. 849,750 млн. долл., сообщает Госкомстат.

Объем импорта природного газа в январе-сентябре т.г. в общем объеме импорта составил 18,5%.

Экспорт природного газа в январе-сентябре т.г. увеличился на 20,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 286,2 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-сентябре т.г. Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 51,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млрд. 885,717 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-сентябре т.г. составил 6,0%.

Кабмин предложил шахтерам отказаться от надбавки к зарплате

Кабинет Министров Украины предлагает шахтерам отказаться от положенной 30-процентной надбавки к зарплате с 1 января 2010 года с учетом сложной экономической ситуации в стране.

Об этом сообщил вчера на пресс-конференции председатель Профсоюза работников угольной промышленности, народный депутат Виктор ТУРМАНОВ.

Он напомнил, что 2 сентября текущего года Верховной Радой был принят Закон «О престижности шахтерского труда», который затем был подписан Президентом и вступил в силу. Согласно этому закону, с 1 января следующего 2010 года шахтеры должны получать 30%-ю надбавку к заработной плате. «Этим законом было предусмотрено, так и записано, что шахтеры, которые под землей работают, должны получать на 30% больше заработную плату, чем остальные», - сказал В.ТУРМАНОВ. Но, по его словам, ПРУП стало известно, что уже 9 октября нынешнего года на угольные предприятия страны была разослана телеграмма, подписанная заместителем министра угольной промышленности Украины Анатолием КОРЗУНОМ, в которой шахтерам предлагается добровольно отказаться от этой надбавки.

«Подпольно выходит 9 октября телеграмма заместителя министра Анатолия КОРЗУНА, мы ее только через 10 дней нашли, наши коллеги из профсоюза сказали, что такая телеграмма пришла в коллективы шахт. Телеграмма направлена генеральным директорам шахт подпольно, - рассказал В. ТУРМАНОВ, - … придумали провести в трудовых коллективах собрания, объяснить шахтерам, учитывая экономическую ситуацию, и то, что правительство 2010 год хочет сделать годом технического перевооружения угольных предприятий, хотя в бюджете на это ничего нет, объяснить и предложить отказаться от 30% надбавки».

Лидер профсоюза подчеркнул, что эти намерения министерства и текст телеграммы не согласован с профсоюзами, хотя «вопрос везде в коллективах шахт муссируется, что и председатель профсоюза дал согласие по этому вопросу». Но, как заявил В.ТУРМАНОВ: «Профсоюз категорически против этого. Мы настаиваем, чтобы закон выполнялся, не для того мы его принимали, чтоб его не выполнять».

В то же время он констатировал, что выполняя указания министерства, собрания горняков проводятся, «проводятся «втихаря» от профсоюзов - начальник участка собирает людей, дает наряд и говорит то-то и то-то, обратилось правительство и т. д.».

По словам В.ТУРМАНОВА, «в основном шахтеры на эти предложения говорят: «Нет», а то и на шахтерском лексиконе посылают всех и вся: «Как это мы должны отказываться, если это нам положено по закону».

Глава ПРУП заявил, что не исключает, что будут сфальсифицированы протоколы таких собраний горняков, в которых напишут о согласии шахтеров отказаться от надбавки к зарплате. «Я не исключаю такой возможности, что премьер-министр заявит: «У меня протоколы ото всех шахтерских коллективов, вот они прислали». И такое может быть, фальсификация так называемая», - сказал В.ТУРМАНОВ и добавил, что «поэтому мы этот вопрос рассмотрели на президиуме и в очередной раз предупредили министерство».

Он отметил, что профсоюз обязал Министерство угольной промышленности, всех собственников частных, арендных угольных предприятий, чтобы Закон «О престижности шахтерского труда» выполнялся, и с 1 января шахтеры должны дополнительно получать 30% надбавку к зарплате.

На шахтах Украины под землей работает почти 60% пенсионеров

На угольных предприятиях Украины в настоящее время 58,6% подземных работников составляют люди пенсионного возраста.

Об этом заявил 11 ноября на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ.

«У нас сегодня 58,6% шахтеров под землей работают пенсионеры», - сказал он. И добавил, что, если брать технологическую цепочку – шахта, ее поверхностный комплекс и обогатительная фабрика, то там численность работающих пенсионеров доходит до 70%.

«Притока молодежи нет, потому что престиж шахтерского труда упал. Престиж шахтера заключался всегда в высокой оплате этого опасного и сложного труда», - отметил В.ТУРМАНОВ.

«Киевэнерго» полностью расчиталась с «Газом Украины» за октябрь

Акционерная компания «Киевэнерго» полностью рассчиталась за газ для производства электрической энергии, использованный в октябре этого года.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевэнерго”.

Так, компания перечислила 160 млн. грн. ДК «Газ Украины» за так называемый «электрический газ», что составляет 100% от необходимой суммы.

За ноябрь компания также планирует произвести полный расчет с газоснабжающими организациями за газ для производства электрической энергии.

«К сожалению, “Киевэнерго” сейчас не имеет возможности в полном объеме рассчитываться за топливо, необходимое для производства тепловой энергии. Компания оказалась заложником ситуации, поскольку тарифы на тепло в Киеве установлены ниже экономически обоснованного уровня, а КГГА длительное время не компенсирует компании эти расходы согласно законодательству. Таким образом, неуплаченный долг газоснабжающим организациям из-за задолженности столичной власти привел к возникновению штрафных санкций в отношении “Киевэнерго” в размере 58 млн. грн.”, - отмечает в своем комментарии финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

Он добавил также, что это является одним из препятствий для уплаты энергокомпанией 280 млн. грн. ДК «Газ Украины» путем проведения протоколов по соответствующему постановлению Кабинета министров.

Как отмечает “Киевэнерго”, доходы компании за производство тепловой энергии не покрывают ее расходов на приобретение топлива. В частности, убыток АК «Киевэнерго» от основной деятельности за 9 месяцев текущего года составил 945 млн. 629 тыс. грн. Все полученные от городской администрации средства по разнице между установленными тарифами и расходами компании “Киевэнерго” направляет на оплату за топливо газопоставщикам.