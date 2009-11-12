Депутаты предлагают лишать свободы за игорный бизнес

Депутаты рассчитывают установить уголовную ответственность в виде лишения свободы за организацию и ведение игорного бизнеса.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный координатор общественной кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, проект закона (рег. № 5199) о внесении соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины 18 ноября планируется рассмотреть на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По его словам, необходимость принятия таких изменений в законодательство вызвана тем, что после запрета игорного бизнеса азартные заведения продолжают функционировать, но уже под видом интерактивных клубов, кафе. По его словам, вместе с тем, в уголовном законодательстве «нет отдельной достаточно жесткой статьи» за нарушения законодательства о запрете игорного бизнеса.

В частности, разработчики проекта предлагают внести изменения в уголовный кодекс, согласно которым осуществление игорного бизнеса независимо от размера полученного дохода карается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет. Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, – караются лишениям свободы на срок от 8 до 10 лет. Кроме того, дается четкое определение «азартной игры», а также «игорного бизнеса» как вида деятельности, за который предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщил один из соавторов предложенного проекта «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, после принятия закона о запрете игорный бизнес продолжает работать либо нелегально, либо переформатируется в интерактивные клубы, интерактивные казино. «Это та же самая игра, тот же самый азарт, те же взносы, ставки, выигрыши. По моим данным, до 10% игральных клубов осталось – кто-то нелегально работает, кто-то пытается прикрываться интерактивным клубом», - сообщил он. По его словам, штрафы и замечания не в состоянии остановить ведение этого бизнеса.

«Поэтому мы подготовили этот законопроект, 15 народных депутатов в соавторстве, предлагается ввести уголовную ответственность для лиц, которые организовывают игральный бизнес, содержат игорный бизнес, в том числе, и виртуальный – в виде интернет-казино», - сообщил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, группа народных депутатов предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение закона о запрете игорного бизнеса в Украине. Это предусмотрено зарегистрированным в Верховной Раде законопроектом №5320 от 5 ноября 2009 г.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, в частности, предлагается дополнить его ст. 203-2 о том, что досудебное следствие в связи с организацией и проведением запрещенных на территории Украины азартных игр ведется следственными органами внутренних дел. Соответствующие изменения вносятся в ч.2 ст. 112 Уголовно-процессуального кодекса.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня текущего года. Данный закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Кабинет министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан был разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.

13 июля т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признала, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к тенизации этой сферы деятельности.