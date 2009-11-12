Украина сократила импорт лекарств на 21%, экспорт – на 11%

Украина в течение января-сентября т.г. сократила импорт фармацевтической продукции на 21,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1 млрд. 390 млн. 344,2 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, экспорт фармацевтической продукции за указанный период уменьшился на 10,9% - до 98 млн. 679,7 тыс. долл.

Импорт эфирных масел и косметических препаратов уменьшился на 27% - до 465 млн. 949,8 тыс. долл., экспорт сократился на 10,6% - до 94 млн. 748,5 тыс. долл.

Импорт мыла и моющих средств за указанный период уменьшился на 13,3% - до 271 млн. 419,1 тыс. долл., экспорт сократился на 13,7% - до 60 млн. 457,1 тыс. долл.