Ющенко: Украине нужны годы для восстановления экономики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что при сохранении существующих темпов прироста в различных секторах экономики Украине понадобится много лет для возвращения на уровень прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказал сегодня во время совещания с промышленниками в городе Кременчуге Полтавской области.

Он отметил, что сегодня мировой кризис не мог так сильно повлиять на украинскую промышленность.

По его словам, из-за снижения объемов экспорта украинская экономика могла потерять только 12%, а реально потеряно намного больше.

Более того, по словам главы государства, на протяжении последних двух месяцев в мировой экономике наблюдаются положительные тенденции, поэтому внешний фактор, по мнению В.ЮЩЕНКО, не мог так сильно повлиять на украинскую промышленность.

Приводя цифры по разным отраслям промышленности, В.ЮЩЕНКО заметил, что при сохранении существующих темпов прироста для выхода на показатели прошлого года нужно будет от 5 до 9 лет, в зависимости от отрасли.

При этом глава государства сказал, что его пока ситуация не устраивает.

«Главной проблемой этого промышленного упадка является бездарная правительственная политика по данному вопросу. Абсолютно некомпетентный метод управления, особенно в вопросах отношений на уровне правительство - центральный бюджет – хозяйственные структуры», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день ни одной правительственной программы ни по одному национальному сектору экономики не было открыто.

Более того, правительство не только не помогало, но и предпринимало шаги, которые осложняли ситуацию.

В частности, по его словам, сегодня уровень невозвращенного НДС уже достиг 18 млрд. грн.

Он отметил, что в свое время все «догрызали Азарова» за 9 млрд. невозвращенного НДС, и называли это явление «азаровщиной».

Вспомнил Президент и о взысканных наперед правительством у предприятий налогах.

«Это программа кризисного сценария, вместо того, чтобы помогать экономике, у нее забирают деньги. Вот объяснение, почему мы находимся в кризисе, выход из которого растянется на годы», - подчеркнул глава государства.