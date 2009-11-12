Избирательная кампания Тигипко проходит «за личные деньги»

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО утверждает, что его избирательная кампания финансируется «абсолютно за личные деньги».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«Что касается финансирования моей избирательной кампании, то практически все финансирование веду сейчас я, - сказал кандидат, - За исключением офисов, столов, компьютеров и людей, которые присоединяются без заработной платы и поддерживают меня».

При этом он добавил, что, «в частности, даже в Донецке у нас есть бесплатные офисы, которые просто предоставляются нам бесплатно в пользование, и для меня это важно и значит очень много». По словам С.ТИГИПКО, аналогичная ситуация и в других регионах страны, «даже во всей стране с этим получше, чем в Донецкой области».

«Да, финансируется все абсолютно за личные деньги, я это делаю со своего личного счета. Практически все до сих пор финансировалось с личного счета», - в заключении еще раз подчеркнул С.ТИГИПКО.