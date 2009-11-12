Тигипко: нужно ограничить объемы покупки земли

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в Украине необходимо ограничить размеры земельных участков, которые продаются физическим лицам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил во время посещения сельскохозяйственных предприятий в Донецкой области.

«Во всем мире действует такое ограничение. В большинстве стран одно физическое лицо может иметь не более 30-50 гектаров земли, в Германии – до 100 гектаров. В Украине сейчас не ограничен объем продажи земли в частные руки», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

По словам политика, одной из основных проблем отечественного рынка земли является незавершенность земельной реформы.

«Землю из государственной собственности вывели, а до частного владельца она не дошла. Мы не имеем современного реестра земли, не имеем законодательства, которое бы регулировало эти вопросы. В нашей стране не существует государственного земельного банка, который бы был единственным посредником в операциях купли-продажи земли», - сказал С.ТИГИПКО.