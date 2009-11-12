Ющенко: при Тимошенко аверс "Одесса-Броды" не получится

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что при нынешнем правительстве осуществить аверс нефтепровода “Одесса-Броды” не удастся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время совещания с промышленниками в Кременчуге Полтавской области.

«Пока этот премьер-министр будет, нам как своих ушей не видеть аверсного обеспечения каспийской нефти для Украины. Вот и вся политика», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент подчеркнул, что этот проект – транспортировка каспийской нефти через нефтепровод “Одесса-Броды” в Европу – является самым выгодным для всех стран Европейского Союза.

«Нет же, нужен реверсный режим, который сегодня забит (российской нефтью – УНИАН), только по одной причине, чтобы не позволить транспортировать каспийскую нефть на украинские заводы», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это вопросы политических обязательств, которые лично премьер-министр предоставила “определенной стороне”.

Как сообщал УНИАН, использование нефтепровода “Одесса-Броды” в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтотранспортный проект “Одесса-Броды” планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей Украины. Нефтепровод “Одесса-Броды” планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по трубопроводу в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрушило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и дальше – танкерами через черноморские проливы.

В мае этого года Президент Украины подписал указ о переводе нефтепровода «Одесса – Броды» в аверсный режим.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство поддерживает необходимость перевода работы нефтепровода “Одесса-Броды” в аверсный режим, однако для этого сегодня отсутствуют необходимые условия – прежде всего не решен вопрос с продавцами и покупателями нефти.