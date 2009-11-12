Курс НБУ на 13.11.09

Официальный курс НБУ на 13.11.09100 USD США – 799.6300 (12 ноября – 799.1800) 100 EUR – 1193.2079 (12 ноября – 1201.7270) 10 RUR – 2.7891 (12 ноября – 2.7845) Учетные курсы банковских металлов на 13.11.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-89238.71 (12 ноября-89088.59) 961 XAG 10 Серебро-1400.15 (12 ноября-1408.95) 962XPT10Платина-109309.42(12 ноября-109088.07) 964XPD10 Палладий-28067.01(12 ноября-27012.28)

Официальный курс НБУ на 13.11.09 100 USD США – 799.6300 (12 ноября – 799.1800) 100 EUR – 1193.2079 (12 ноября – 1201.7270) 10 RUR – 2.7891 (12 ноября – 2.7845) Учетные курсы банковских металлов на 13.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-89238.71 (12 ноября-89088.59) 961 XAG 10 Серебро-1400.15 (12 ноября-1408.95) 962XPT10Платина-109309.42(12 ноября-109088.07) 964XPD10 Палладий-28067.01(12 ноября-27012.28)

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