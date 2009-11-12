Главное на 12 ноября (вечер)

Финансы

Сегодня агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по рейтингам – «Негативный». Агентство также понизило рейтинг странового потолка Украины с уровня «B» до «B-» и подтвердило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «B».

Об этом сказано в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

«Недавнее принятие парламентом не соответствующего имеющимся у страны средствам закона о минимальном размере заработной платы и пенсий, который, согласно МВФ, может добавить 7% от ВВП к дефициту бюджета на 2010 г., фактически привело к невыполнению условий программы МВФ для Украины и существенно увеличило риски для бюджетного финансирования, макроэкономической стабильности и кредитоспособности», – цитируются в сообщении слова директора в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Дэвида ХЕСЛАМА.

В агентстве отметили, что в последние две недели парламент Украины принял новый закон, увеличивающий минимальный размер заработной платы и пенсий, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался наложить на закон вето, как того просил МВФ. Кроме того, правительство подало в парламент проект бюджета на 2010 г. с дефицитом 8% ВВП. При этом, согласно обязательствам по программе МВФ, дефицит бюджета должен составлять 4% (с учетом операционного дефицита находящейся в государственной собственности энергетической компании НАК «Нафтогаз Украины» (рейтинг «CCC»/прогноз «Негативный»). Кроме того, правительство фактически отошло от обязательства, взятого на момент второй проверки выполнения условий программы МВФ в июле 2009 г. по повышению розничных тарифов на газ, в результате чего, по прогнозам Fitch, дефицит в 2009 г. может достичь около 8,5% ВВП (11% с учетом дефицита «Нафтогаза»), в сравнении с целевым уровнем в 6% ВВП (8,6%, включая «Нафтогаз»).

Заметное повышение бюджетного дефицита и потеря основного источника финансирования при приостановке выделения транша МВФ на сумму 4 млрд. долл., который должен был быть предоставлен 15 ноября, оставляет Украину с существенным разрывом бюджетного финансирования. Предполагается, что покрывать дефицит за счет заимствований на внутреннем или международном рынке будет сложным и дорогостоящим для Украины. Поэтому Fitch считает, что есть повышенный риск, что Украина может в более значительной мере прибегнуть к монетарному финансированию (за счет предоставления НБУ ликвидности банкам), т.е., фактически, к печатанию денег. Это, в свою очередь, может подорвать хрупкое доверие к валютной и банковской системе и/или привести к быстрой потере валютных резервов. В корне проблемы лежит непоследовательная макроэкономическая политика Украины, так как власти намерены защищать валютный курс, при этом не прибегая к необходимому ужесточению налогово-бюджетной политики, в отсутствие адекватных источников немонетарного финансирования», - говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что политическая динамика указывает на то, что проводимая политика может не выйти на стабильную траекторию до того, как последует еще один виток финансовой нестабильности. Дальнейшее резкое снижение курса гривны усилило бы давление на затронутую кризисом банковскую систему Украины. Показатель проблемных кредитов достиг 30% на конец июня 2009 г. (согласно данным МВФ), на что оказало существенное воздействие сокращение ВВП на 18% во втором квартале 2009 г. (относительно того же периода предыдущего года) и снижение курса гривни почти на 60% с сентября 2008 г. (повлиявшее на 54% кредитов, номинированные в иностранной валюте).

Несмотря на рассмотренные сложности, кредитоспособность Украины поддерживается низким уровнем погашений по государственному долгу. Украина осуществила выплаты по суверенным облигациям на сумму 1,2 млрд. долл., сроки погашения по которым наступали в августе и сентябре 2009 г., продемонстрировав готовность платить. Теперь у Украины есть пауза в погашении еврооблигаций до облигаций в иенах на сумму около 0,4 млрд. долл., срок по которым наступает в декабре 2010 г., и облигаций на сумму 0,6 млрд. долл., срок по которым наступает в марте 2011 г. Валовые валютные резервы составляют 28 млрд. долл. Улучшающиеся глобальные перспективы предоставят определенную поддержку экспортным отраслям Украины. Пока показатели пролонгации по внешнему долгу частного сектора являются относительно высокими и превышают 80%, отмечает агентство.

Fitch также понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте украинских городов Киева, Одессы и Харькова. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, прогноз по долгосрочным рейтингам городов в иностранной и национальной валюте – «негативный».

«Данные рейтинговые действия следуют за понижением сегодня долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по суверенным рейтингам – «негативный», - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что понижение рейтингов также распространяется на три существующие эмиссии еврооблигаций Киева на общую сумму 700 млн. долл.

Национальный банк Украины запретил коммерческим банкам осуществлять продажу иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. гривен. Это предусмотрено в постановлении НБУ №538 от 9 сентября 2009 года "Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины" (регистрация в Минюсте 9 ноября т.г.), имеющемся в распоряжении УНИАН.

Кроме того, Нацбанк определил, что операции по покупке валюты на сумму, превышающую 15 тыс. грн., должны осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность с указанием в справках и квитанциях фамилии, имени, отчества лица. Если сумма такой операции превышает 50 тыс. грн., в квитанциях еще должны указываться серия и номер паспорта, место проживания и идентификационный номер согласно Государственному реестру физических лиц – налогоплательщиков.

В постановлении запрещается коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Указанным постановлением НБУ также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Документ вступает в силу с 20 ноября 2009 года.

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» пересмотрело рейтинги надежности банковских депозитов в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Согласно сообщению, на основании анализа текущей информации о деятельности банков в Украине был приостановлен рейтинг надежности банковских депозитов одного финансового учреждения, отозван ранее приостановленный рейтинг одного банка, снижены (с «3» до «2») рейтинги двух банков и повышен рейтинг надежности банковских вкладов (с «3» до «4») одного банка.

Рейтинги надежности вкладов других банков были подтверждены на прежнем уровне.

По информации "Кредит-Рейтинга", большинство банков (25) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов с рейтингом «3». Оценку «5» (наивысшая надежность) имеют 8 банковских учреждений, количество банков с рейтингом «4» (высокая надежность) составило 14. Надежность банковских вкладов трех банков находится на уровне ниже среднего – «2» (невысокая надежность).

В агентстве также отметили, что на сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыло 17 банковских учреждений. Остальные рейтинги будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию.

Кабинет министров Украины на своем вчерашнем заседании утвердил решение о докапитализации «Родовидбанка» на 5,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ на пресс-конференции в четверг.

По его словам, докапитализация будет осуществлена в рамках проекта по переводу вкладов физических лиц "Укрпромбанка" в "Родовид Банк". «Общий объем обязательств (обязательств "Укрпромбанка" перед физлицами – УНИАН) - 6,9 млрд. грн. Передаются также активы "Укрпромбанка" – это, прежде всего, сеть "Укрпромбанка", и передается кредитный портфель физических лиц. То есть полный портфель по физическим лицам "Укрпромбанка", как по обязательствам, так и по кредитам передается "Родовид Банку".

С 23 ноября вкладчики "Укрпромбанка" получат доступ к своим средствам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам временный администратор «Родовид Банка» Сергей ЩЕРБИНА.

По его словам, "Родовид Банк" с 17 ноября начнет принимать заявки от вкладчиков "Укрпромбанка" на выплату депозитов, а с 23 ноября вкладчики уже получат доступ к своим средствам.

В последнее время Национальный банк Украины “напечатал” 31 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время совещания с промышленниками сегодня в городе Кременчуг Полтавской области.

По словам главы государства, эти деньги печатались для обеспечения оплаты за газ, выплат пенсий и заработных плат для бюджетников.

«То, что вы видели, что страна шла юзом за гривней, это плата этой бюджетной политики», - сказал Президент, напомнив, что правительство в бюджете на текущий год предусмотрело нереальные показатели.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что за 7 месяцев текущего года правительство увеличило объем государственного долга с 80 млрд. до 230 млрд.

По его словам, в будущем году на обслуживание этого долга потребуется больше средств, чем на финансирование образования, медицины и обороны вместе взятых.

Также В.ЮЩЕНКО напомнил и о большом дефиците бюджета Пенсионного фонда. По его словам, расходы Пенсионного фонда сегодня больше, чем расходы центрального бюджета. По его мнению, любой финансист дал бы “красную карточку” правительству за такую бюджетную политику.

«Вот называется кризис – кризис управления финансами, бюджетом, отношениями с промышленностью, сегодня правительство заимствует на рынке под 29% на три месяца, есть заимствования на 6 месяцев – больше никто не доверяет таким займам», - отметил глава государства.

Он в очередной раз подчеркнул, что сегодня улучшить экономическую ситуацию в стране можно лишь за счет проведения глубоких реформ во всех сферах экономики.

Новости ТЭК

Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что дефицит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» превышает дефицит государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на совещании в Кременчуге, посвященном проблемам работы промышленных предприятий.

«33 миллиарда – дефицит Национальной газовой компании. Монополиста. Больше, чем дефицит государственного бюджета – 31 миллиард», - сообщил Президент.

Глава государства добавил, что на сегодняшний день, в соответствии с условиями договора с российской компанией «Газпром», штрафы за неотобранный Украиной газ составляют 7,5 млрд. долларов. «20% национального бюджета», - сравнил Президент. До конца года сумма штрафов достигнет 8,5 млрд. Президент напомнил, что за 10 месяцев Украина отобрала газа на 4 миллиарда долларов, причем половина суммы была оплачена кредитными средствами. «Всякий сектор этим премьер-министром приведен к кризису», - подчеркнул Президент.

Госсекретарь Франции по европейским деламПьер ЛЕЛЮШ в ходе визита в Украину 12-13 ноября намерен обсудить вопросы энергетического сотрудничества, в частности, ответственности Украины за транзит газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Франции в Украине.

В частности, в посольстве отметили, что во время, когда страна готовится к демократическому волеизъявлению, которое определит ее будущее, визит П.ЛЕЛЮША – повод напомнить о поддержке, которую оказывает Франция украинским реформам, а также углублению отношений между Европейским Союзом и Украиной.

“В этом контексте П.ЛЕЛЮШ коснется стратегической темы энергетики под углом ответственности Украины как страны - транзитера газа в Европу и конкретизации структурных реформ в энергетическом секторе Украины, которые позволят гарантировать регулярное обеспечение газом ЕС”, - говорится в сообщении посольства.

Цель визита - также рассмотрение перспектив развития французско-украинских двусторонних отношений в сфере экономики, культуры и администрирования.

От имени французского правительства П.ЛЕЛЮШ выразит поддержку и солидарность народу Украины, переживающему тяжелую эпидемию гриппа, которая охватила Западную и Центральную Украину.

П.ЛЕЛЮШ встретится с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ, министром иностранных дел Украины Петром ПОРОШЕНКО и заместителем министра иностранных дел Константином ЕЛИСЕЕВЫМ, который занимается отношениями с Европейским Союзом.

Кроме того, П.ЛЕЛЮШ встретится с главными кандидатами, которые примут участие в президентских выборах 17 января 2010 года.

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) заключило трехлетний контракт на получение каспийской нефти азербайджанского происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель правления предприятия Павел ОВЧАРЕНКО на совещании в Кременчуге с участием Виктора ЮЩЕНКО, посвященном проблемам работы промышленных предприятий.

«Мы подписали трехлетний контракт на поставку нефти из Азербайджана. Планируется получение минимум 240 тыс. тонн нефти ежемесячно», - сказал он.

По словам П.ОВЧАРЕНКО, нефть будет доставляться в Одессу танкерами, а оттуда на завод.

«Они готовы поставлять нам по 600-700 тыс. тонн нефти ежемесячно. Их сегодня Россия вытесняет с Европы, и они рассматривают нас как надежного партнера», - отметил председатель правления «Укртатнафты».

(УНИАН)