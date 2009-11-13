АНОНС на 13 ноября

Президент Украины Виктор Ющенко встретится с Государственным секретарем по европейским дела МИД Франции Пьером Леллушем.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин посетит с рабочей поездкой Киевскую область.

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Президент Украины Виктор Ющенко посетит ЗАО НВЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

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Круглый стол на тему: „Ситуация в газовом секторе Украины: как преодолеть кризис?”. Участники: Иван Дияк, главный советник председателя правления НАК «Нефтегаз Украины», член Киевского международного энергоклуба; Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности и др.

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Пресс-конференция на тему: “Санкции за недобор газа: сигнал к пересмотру контрактов или следующий этап газовой войны?”. В работе примет участие Александр Нарбут, независимый эксперт по вопросам энергетики.

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Состоится брифинг на тему: «Невыплаты заработных плат бюджетникам, рост задолженности по ЖКП, снижение потребительского спроса и темпов роста промышленности как фактор отсрочки четвертого транша кредита МВФ». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB».

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Пресс-конференция на тему: “Неплатежи в системе теплокоммунэнерго: чего ожидать киевлянам на новый год?”. Участники: Сергей Чех, коммерческий директор АК” Киевэнерго”; Иван Плачков, депутат Киеврады и др.

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Состоится Видеомост Львов-Киев по вопросам подготовки Львова к Евро-2012.

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Пресс-конференция на тему: “Выделит ли Украине 4 транш кредита stand by Международный валютный фонд? Что будет с Украиной в случае задержки?” Учасники: Александр Савченко, зам.министра финансов Украины; Сергей Яременко, экс-заместитель главы НБУ и др.

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