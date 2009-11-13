ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Укрзализныце» удалось реструктуризировать долги», в котором пишет – «Укрзализныця» реструктуризирует задолженность по синдицированному кредиту на $550 млн., организованному британским банком Barclays. Это вторая украинская госкомпания, которая в этом году объявила о реструктуризации своей задолженности. Первая — НАК «Нафтогаз Украины» — 5 ноября закончила реструктуризацию своих обязательств на $1,6 млрд., включая еврооблигации на $500 млн.

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukrzaliznyce-udalos-restrukturizirovat-dolgi-133871/

* * *

Также «Дело» в материале «Что нового в проблемных банках (9-13 ноября)» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/banki/chto-novogo-v-problemnyh-9-13-nojabrja-133866/

* * *

«Дело» в публикации «Больше тысячи должников Укрпромбанка стали «невыездными» пишет - Укрпромбанк подал в Пограничную службу Украины список из 1033 проблемных заемщиков - физических лиц, которым может быть ограничен выезд из страны. Укрпромбанк провел также ряд действий, направленных на погашение просроченной задолженности заемщиков банка или ее реструктуризацию…

http://delo.ua/dengi/ukrprombank/bolshe-tysjachi-dolzhnikov-ukrprombanka-stali-nevyezdnymi-133832/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украине указали место» пишет – приостановка финансирования Украины Международным валютным фондом вызвала ухудшение долгосрочных рейтингов страны. Агентство Fitch Ratings понизило их до уровня B-. Пересмотр вызван опасениями, что из-за бюджетных проблем страна не сможет погасить внешние займы на $1 млрд в конце 2010-го–начале 2011 года. Эксперты не согласны с позицией Fitch, так как через год у Украины будут необходимые ресурсы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1273673

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк строг с долларом» пишет – банковский рынок дождался от Нацбанка введения жестких правил работы на наличном рынке иностранной валюты. С 20 ноября граждане не смогут за один день купить больше чем $10 тыс., а банки обязаны будут возобновить кризисную практику единого обменного курса во всех отделениях. При этом НБУ сможет в ручном режиме устанавливать маржу обменных операций. Участники рынка остались недовольны жесткими ограничениями и уже прогнозируют активизацию черного рынка валюты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1273689

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Нафтогаз» получил бесплатную валюту» пишет – правительство приступило к активной трате средств МВФ. Вчера Минфин объявил о монетизации еще 800 млн. специальных прав заимствований МВФ на сумму $1,28 млрд. Это позволит Украине в ближайшие два месяца рассчитаться за российский газ, но увеличит госдолг, отмечают эксперты. Кроме того, Кабмин сможет изымать облигации внутреннего госзайма из фонда "Нафтогаза" и направлять их в капиталы госбанков, которые Нацбанк монетизирует охотнее…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1273654

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Оптовики задрали цену газа» пишет - АМКУ возбудил дело против семи компаний по подозрению в согласованном завышении оптовых цен на сжиженный газ в октябре. В самих компаниях не видят сговора. Эксперты же подчеркивают, что искусственно раскачать рынок все-таки удалось, но в основном за счет усилий компаний-добытчиков…

http://eizvestia.com/markets/full/4185448

* * *

«Экономические известия» в публикации «Политический турист» пишут - в ближайшее воскресенье Виктор Ющенко отправится с двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Оппоненты главы государства называют эту поездку политическим туризмом и не видят в ней никакого экономического смысла. Актуальность поездки в Абу-Даби в окружении президента связывают с необходимостью активизации политического диалога, развитием торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и реализации проектов в сфере сельского хозяйства…

http://eizvestia.com/state/full/4185442

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Ура, «простынеИ» не будет!» пишет – ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов в президенты. Всего 18. Не 26, как, к примеру, на выборах-2004…

http://mycityua.com/articles/country/2009/11/13/055631.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «В мэрии прошерстят ряды ради экономии» пишет – из КГГА уйдет 280 человек, но у мэра останется 17 замов. «Нас некуда сокращать!», — говорят они. «Почистят» и штаты райадминистраций. В некоторых решили попросить пенсионеров-совместителей. Больше всего увольняют в Днепровской, Подольской и Шевченковской РГА…

http://www.segodnya.ua/news/14093670.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В случае неполучения транша МВФ возникнет давление на бюджет и курсовую стабильность...» подает интервью министра экономики Украины Богдана Данилишина…

https://economics.unian.net/rus/detail/26001

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «ГМО: запретить нельзя выращивать...» пишет - депутаты снова подняли бурю вокруг темы - ГМО, «реанимация» которой мотивирована больше желанием «встряхнуть» население и заработать политбаллы, чем реальной озабоченностью ситуацией...

https://economics.unian.net/rus/detail/26017

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Угадали момент» пишет – приобретение 40% акций кипрской «дочки» ВТБ было чрезвычайно выгодным для менеджеров банка. Дивиденды по этим акциям оказались на $13 млн. больше суммы, уплаченной за их покупку…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/13/218835

* * *

Издание «Известия» в публикации «Естественный газовый отбор» пишет – вопрос энергетической безопасности волнует сейчас всю Европу. Но для Австрии, отказавшейся от строительства атомных станций и на 94% отапливающейся российским газом, эта тема особенно актуальна. Так что вопрос о том, может ли Россия гарантировать бесперебойные поставки газа, был поставлен ребром…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135241/

(УНИАН)