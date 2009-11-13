ВВП России в 3 кв. вырос на 13,9%

Россия. ВВП страны в третьем квартале 2009 года вырос на 13,9% по сравнению со вторым кварталом текущего года. В то же время, ВВП России в третьем квартале упал на 8,9%, по сравнению с третьим кварталом 2008 года.

Второй квартал кряду ВВП России растет. И хотя по сравнению с прошедшим годом ВВП России еще находится в минусе, но в целом тенденция выхода российской экономики из кризиса четко прослеживается. Но по сравнению с экономиками Китая и Индии экономика России выглядит очень блекло.