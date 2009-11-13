ВОЗ: В Украине зарегистрирован самый высокий уровень ОРЗ

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о том, что в 10 странах Европы (Беларусь, Болгария, Великобритания, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Украина и Швеция) после 27 ноября была зафиксирована высокая или очень высокая активность вируса пандемического гриппа А(H1N1), сообщает k2kapital.

При этом в Украине зарегистрирован самый высокий уровень распространения острых респираторных заболеваний за последние пять лет. 4 ноября министр здравоохранения Украины сообщил в ВОЗ о 70 летальных исходах и о 235 заболевших, находящихся в критическом состоянии. По просьбе министерства здравоохранения Украины в эту страну была отправлена группа экспертов ВОЗ. По предварительным данным, быстро изменяющаяся эпидемиологическая ситуация в стране главным образом связана с активностью вируса пандемического гриппа А(H1N1).

ВОЗ обращает внимание на то, что обширное тестирование биологических образцов в лабораториях, входящих в сеть ВОЗ по эпиднадзору за гриппом, не выявило каких-либо признаков того, что пандемический вирус мутировал в более опасную форму. Лицензированные на данный момент пандемические вакцины точно соответствуют циркулирующим вирусам и обеспечивают хорошую защиту населения.