ВВП Испании в 3 кв. упал на 0,3%

10:02, 13 ноября 2009
Разное
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Испания. ВВП страны в третьем квартале 2009 года упал на 0,3%, по сравнению со вторым кварталом текущего года. С начала года падение ВВП в Испании составило 4,0%

Темпы падения ВВП Испании замедляются, но пока добиться роста экономике не удается. В данном случае сказывается специфика. С одной стороны, Испания -  европейская страна, а с другой, модель ее  экономики в большей степени близка к развивающимся странам.

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