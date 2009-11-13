ВВП Испании в 3 кв. упал на 0,3%

Испания. ВВП страны в третьем квартале 2009 года упал на 0,3%, по сравнению со вторым кварталом текущего года. С начала года падение ВВП в Испании составило 4,0%

Темпы падения ВВП Испании замедляются, но пока добиться роста экономике не удается. В данном случае сказывается специфика. С одной стороны, Испания - европейская страна, а с другой, модель ее экономики в большей степени близка к развивающимся странам.