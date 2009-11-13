Чистая прибыль Walt Disney Co. сократилась на 25%

США. Чистая прибыль Walt Disney Co. по итогам 2008-2009 финансового года, который завершился 3 октября, составила 3,31 млрд долларов, что на 25% меньше, чем в прошлом году.

Кризис не щадит даже любимцев детей и взрослых. Снижение прибыли этого гиганта не столь радикальное, как у других американских компаний. Но сам факт снижение прибыли Walt Disney Co говорит о том, что США не до развлечений.