Декларации о доходах кандидатов в Президенты (зарегистрированных)

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов в президенты Украины.

В соответствии с данными на 28 октября 2009 г. :

кандидат в Президенты Украины, народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ за 2008 год заработала 811 тыс. 413 грн. 61 коп. Однако заработная плата составляла лишь 24,67% дохода (200 тыс. 191 грн. 98 коп.), самый большой доход кандидату в Президенты принесли отчуждения ценных бумаг – 518 тыс. 925 грн.

Кроме того, в прошлом году политик получила 35 тыс. 583 грн. 48 коп. материальной помощи и 56 тыс. 713 грн. 15 коп. страховых возмещений. Члены семьи И.БОГОСЛОВСКОЙ в 2008 году доходов не имели, но, в то же время, у политика насчитывается 7 млн. 366 тыс. 261 грн. обязательств по уплате взносов по договорам ссуды. Жилых домов, квартир и земельных участков у И.БОГОСЛОВСКОЙ и ее семьи нет, но есть автомобиль "Мерседес".

кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО задекларировал 20 млн. 261 тыс. 901 грн. доходов за 2008 год. Из них заработная плата - 3 млн. 792 тыс. 272 грн. (18,72% доходов), дивиденды, проценты и роялти – 1 млн. 851 тыс. 540 грн., материальная помощь – 6605 грн., доходы от предпринимательской деятельности – 4 млн. 37 тыс. 157 грн., доходы отчуждения ценных бумаг – 10 млн. 574 тыс. 326 грн.

Семья кандидата получила в прошлом году 29 млн. 930 тыс. 833 грн. доходов. При этом заработной платы - 1 млн. 427 тыс. 431 грн., дивидендов, процентов и роялти – 27 млн. 463 тыс. 942 грн., доходов от предпринимательской деятельности – 1 млн. 39 тыс. 459 грн.

Кроме того, в собственности С.ТИГИПКО земельный участок площадью 37 679 кв. м, жилой дом площадью 1252,20 кв. м и квартира площадью 419 кв. м, но нет автомобиля. На счетах в банках С.ТИГИПКО имеет 16 млн. грн.

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В соответствии с обнародованными на сайте ЦИК документами (на 27 октября 2009 г. ):

кандидат в президенты Арсений ЯЦЕНЮК за 2008 год заработал 999 тыс. 931 грн. Однако заработная плата составляла лишь 23,34% дохода (233 тыс. 343 грн.), самый больший доход кандидату в президенты принесли дивиденды, проценты и роялти – 700 тыс. 533 грн. Кроме того А.ЯЦЕНЮК в прошлом году получил 41 тыс. 144 грн. материальной помощи и 24 тыс. 911 грн. от научной, преподавательской и творческой деятельности. Члены семьи А.ЯЦЕНЮКА в 2008 году получили 532 тыс. 267 грн. дохода. Также кандидат в президенты, в соответствии с декларацией, имеет земельный участок площадью 3012 кв. м, жилой дом – 298,3 кв. м, квартиру – 342,9 кв. м, дачный дом – 114,5 кв. м и гараж – 45 кв. м. Члены семьи А.ЯЦЕНЮКА пользуются двумя автомобилями – "Шкода" и "Мерседес";

лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО задекларировал 236 тыс. 81 грн. и 36 коп. доходов за 2008 год. Из них заработная плата составляет 201 тыс. 230 грн. 96 коп (85,24% доходов), а материальная помощь – 34 тыс. 850 грн. 40 коп. Члены семьи кандидата в президенты в 2008 году доходов не имели. П.СИМОНЕНКО является владельцем квартиры площадью 70 кв. м и гаража – 24 кв. м, семья - имеет квартиру площадью 210 кв. м.;

председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в 2008 году заработал 657 тыс. 337 грн. 68 коп. Из них зарплата составляет 242 тыс. 880 грн. (36,83%) и 414 тыс. 457 грн. 68 коп. – доходы от научной деятельности. Семья спикера в прошлом году заработала 31 тыс. 273 грн. 34 коп. Кандидат в президенты владеет земельным участком площадью 4698 кв. м и квартирой в 259,8 кв. м, семья спикера имеет земельный пай площадью 9,56 га, жилой дом площадью 339,3 кв. м и дачный дом площадью 277,2 кв. г. В собственности В.ЛИТВИНА также находится легковой автомобиль Toyota Land Cruiser (объем двигателя 5663 куб. см), а члены его семьи пользуются легковым автомобилем Chrysler Pt. Cruiser (объем двигателя 2429 куб. см). На счетах В.ЛИТВИНА в банках и других финансово-кредитных учреждениях, в соответствии с декларацией, лежит 213 тыс. 129 грн., 53 тыс. 306 евро и 73 тыс. 559 долларов США, у жены – 321 тыс. 800 грн.;

кандидат в президенты Анатолий ГРИЦЕНКО задекларировал 268 тыс. 659 грн. 23 коп. доходов в 2008 году. Из этой суммы заработная плата составляет 220 тыс. 80 грн. 45 коп. (81,92%), пенсия – 48 тыс. 018 грн., доходы от научной, преподавательской деятельности - 560 грн. 78 коп. А.ГРИЦЕНКО владеет автомобилем Honda с объемом двигателя 2,4 кубометра и гидроциклом Yamaha. Сумма средств на счетах кандидата в банках и других финансово-кредитных учреждениях составляет 280 тыс. грн. В 2008 году доходы членов семьи составляли 156 тыс. 350 грн. Также в собственности семьи - земельный участок площадью 8 720 кв. м, две квартиры на 56,2 м и 32,9 м, а также дачный дом площадью 347,4 кв. г. Сумма средств членов семьи А.ГРИЦЕНКО на счетах в банках составляет 120 тыс. 60 грн.;

кандидат в президенты Олег РЯБОКОНЬ в прошлом году заработал 5 919 548 гривен. 5,3 миллионов составляла зарплата кандидата, еще 479 тыс. 170 грн. – доходы от предпринимательской деятельности, 100 тыс. кандидат заработал на отчуждении ценных бумаг, 19,8 тысяч – на процентах, дивидендах, роялти. Члены семьи О.РЯБОКОНЯ получили доход 619 тыс. 342 грн. О.РЯБОКОНЬ владеет земельным участком площадью 115293 кв. м, а семья - участком в 17591 кв. м. В собственности О.РЯБОКОНЯ и его семьи - жилой дом на 790 кв. м, садовый дом на 280 м квартира на 118 метров;

кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ за 2008 год заработал 4 млн. 857 тыс. 923,3 грн. Из этой суммы подавляющую часть составляет доход от продажи недвижимого имущества, а именно 2 млн. 674 тыс. 910 грн. Кроме того, в прошлом году кандидат в Президенты получил 1 млн. 680 тыс. 57,4 грн. материальной помощи, 277 тыс. 419,77 грн. дохода от дивидендов, процентов и роялти и 223 тыс. 745,18 грн. заработной платы.

В собственности В.ЯНУКОВИЧА находится жилой дом (619,6 кв. м), квартира (239,4 кв. м) и гараж на два машиноместа (20 и 19,9 кв. м).

На счетах в банках он имеет 934 тыс. 135,04 грн.

Семья лидера ПР в 2008 году получила дохода 26 тыс. 658,86 грн. Из этой суммы 12 тыс. 744,12 грн. – доход от дивидендов, процентов и роялти и 13 тыс. 914,74 грн. – пенсия. Семья В.ЯНУКОВИЧА имеет на счетах в банках 157 тыс. 186,94 грн. Автомобиля ни лидер “регионалов”, ни его семья не имеют.

Вместе с тем, в 2004 году, когда В.ЯНУКОВИЧ в первый раз принимал участие в президентских выборах, согласно его декларации за 2003 год, он получил доходов в размере 42 тыс. 656,4 грн. Из этой суммы 33 тыс. 600 грн. – это заработная плата, 402,5 грн. - дивиденды, проценты и роялти, 4800 грн. - материальная помощь и 3853,9 грн. - доход от научной деятельности. Кроме того, в собственности лидера ПР были квартира (140 кв. м) и гараж (22 кв. м). Члены семьи В.ЯНУКОВИЧА в 2003 году имели единственный источник доходов – заработную плату (39 тыс. 382,65 грн.).

Если сравнить декларации 2004 и 2009 годов, доходы В.ЯНУКОВИЧА за пять лет выросли почти в 114 раз, у него появился жилой дом и квартира большего размера;.

кандидат в президенты Виктор ЮЩЕНКО за 2008 год заработал 1 млн. 41 тыс. 60 грн. Доход кандидата в Президенты в прошлом году состоял из заработной платы (492 тыс. 20 грн.), а также дивидендов, процентов и роялти (549 тыс. 40 грн.). В собственности В.ЮЩЕНКО находится земельный участок (131 тыс. 385 кв. м), жилой дом (656,7 кв. м), квартира (371,9 кв. м), автомобиль ЗАЗ-965 и мотоцикл Harley-Davidson. На счетах в банках он имеет 3 млн. 14 тыс. 181 грн.

Семья кандидата в Президенты в прошлом году получила 549 тыс. 320 грн. дохода. Из этой суммы 93 тыс. 355 грн. – доход от дивидендов, процентов и роялти и 455 тыс. 965 грн. – доход от предпринимательства. Также семья имеет земельный участок (1633,5 кв. м), квартиру (300 кв. м) и счета в иностранных банках на сумму 2 млн. 420 тыс. 495 грн.

Вместе с тем, в 2004 году, когда В.ЮЩЕНКО впервые принимал участие в президентских выборах, согласно декларации за 2003 год, он получил доходы на сумму 34 тыс. 790,25 грн. Из них 29 тыс. 350,46 грн. – зарплата, 1727,79 грн. - дивиденды, проценты и роялти и 3712 грн. - материальная помощь. Кроме того, тогда он имел земельный участок (54 596 кв. м) и жилой дом (370 кв. м). В банках на то время В.ЮЩЕНКО хранил 61917,57 грн.

Члены его семьи в 2003 году имели доход в размере 480 тыс. 756,85 грн., который был получен за счет дивидендов, процентов и роялти (115 тыс. 545 грн.), доходов от предпринимательства (363 тыс. 955 грн.) и от отчуждения ценных бумаг (1256,85 грн.). В собственности семьи действующего главы государства пять лет назад был земельный участок (6070,29 кв. м) и квартира (399,4 кв. м). Семья кандидата в Президенты имела на счетах в иностранных банках 2 млн. 650 тыс. грн. Автомобилей ни В.ЮЩЕНКО, ни его семья в 2003 году не имели.

Если сравнить декларации В.ЮЩЕНКО за 2004 и 2009 годы, то за пять лет он увеличил размеры своего земельного участка на 76 тыс. 789 кв. м (7,7 га), приобрел автомобиль и мотоцикл;

кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО в 2008 году имела единственный источник дохода – заработную плату (386 тыс. 170,42 грн.). Согласно декларации, у премьер-министра нет ни квартиры, ни дома.

Вместе с тем, семья кандидата в президенты в 2008 году получила дохода 2 млн. 800 тыс. 393,32 грн. Из этой суммы 2 млн. 797 тыс. 893,32 грн. – доход от предпринимательства. В собственности семьи также квартира (52,1 кв. м), автомобиль Toyota Prado и отмеченные в декларации примечанием «другие помещения» площадью 255,1 кв.м.

Как сообщал УНИАН, если сравнить декларации 2004 и 2009 лет кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, то за пять лет он расширил размер своего земельного участка на 76 тыс. 789 кв. м (7,7 га), у него появились автомобиль и мотоцикл. В соответствии с декларациями 2004 и 2009 лет, доходы кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА за пять лет выросли почти у 114 раз, у него появился жилой дом и увеличились размеры квартиры.

Кандидат в президенты Олег ТЯГНИБОК в 2008 год заработал 188 тыс. 596,82 грн. Из этих средств 181 тыс. 748,32 грн. – заработная плата, и 6848,5 грн. – страховое возмещение. Кроме того, в собственности О.ТЯГНИБОКА квартира площадью 33,88 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser. У членом семьи кандидата в президенты в 2008 году был единственный источник доходов – заработная плата (16 тыс. 220,82 грн. ). В собственности семьи также есть квартира (135,52 кв. м).

Кандидат в президенты Юрий КОСТЕНКО задекларировал 247 тыс. 556,23 грн. дохода в 2008 году. Из этой суммы 34 тыс. 850,40 грн. – материальная помощь и 212 тыс. 705,83 грн. – заработная плата. Семья кандидата в 2008 году получила 6108,52 грн. доходов от научной деятельности, также семья имеет квартиру (101,7 кв. м).

Кандидат в президенты Александр ПАБАТ в 2008 году имел доход в размере 245 грн. 62 коп., который он получил в виде «стоимости товаров, которые поступают как их гарантийная замена». Вместе с тем, в собственности А.ПАБАТА шесть автомобилей: Maserati Spyder, SUBARU Impreza, Mercedes-Benz, Porsche Carrera, Aero 8 и Citroеn. Кроме того, А.ПАБАТ имеет земельный участок (7327 кв. м), квартиру (207,59 кв. м) и гараж (48 кв. м).

Семья кандидата в президенты в прошлом году получила доход в размере 68 тыс. 255,33 грн., из которых 3050,33 грн. – страховое возмещение и 65 тыс. 205 грн. – заработная плата. В собственности семьи три автомобиля: BMW, SUBARU и Land Rover Defender. Также семья имеет земельный участок (7111 кв. м), квартиру (34,44 кв. м) и гараж (49 кв. м).

Кандидат в президенты Михаил БРОДСКИЙ задекларировал 18 млн. 604 тыс. 335,73 грн. дохода в 2008 году. Из этой суммы 49 тыс. 190,47 - доходы от дивидендов, процентов и роялти и 122 тыс. 545,26 грн. заработной платы. Об остальных своих доходах кандидат в президенты в декларации не сообщил. Кроме того, в собственности М.БРОДСКОГО находится земельный участок (7940 кв. м), жилой дом (849,8 кв.) и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Семья кандидата в 2008 году получила 829 тыс. 980 грн. дохода, в собственности семьи земельный участок (1934 кв. м), жилой дом (309,6 кв. м), квартира (218,4 кв. м) и автомобиль Lexus.

Кандидат в президенты Александр МОРОЗ в 2008 году имел единственный источник дохода – пенсию, а именно: 219 тыс. 38,28 грн.

Кроме того, в собственности кандидата в президенты квартира площадью 107 кв. м. Семья в прошлом году получила 7 тыс. 776 грн. дохода. Автомобилей, земельных участков и жилых домов ни А.МОРОЗ, ни его семья не имеют.

Кандидат в президенты Протывсих в 2008 году имел доходы в размере 238 тыс. 368,70 грн., из которых 234 тыс. 368,70 грн. – зарплата и 4 тыс. грн. – материальная помощь. Кроме того, кандидат в президенты имеет жилой дом (175 кв. м) и банковские счета на 659 тыс. 865 грн.

Семья В.Протывсих в прошлом году получила доходы в 53 тыс. 900 грн., из которых 46 тыс. 800 грн. – заработная плата. В собственности семьи есть земельный участок (2237 кв. м) и квартира (60 кв. м).

Кандидат в президенты Людмила СУПРУН в 2008 году заработала 107 тыс. 754,26 грн. Из этой суммы 107 тыс. 483,52 грн. - заработная плата и 270,74 грн. - дивиденды, проценты и роялти. В собственности кандидата в Президенты земельный участок (2000 кв. м) и квартира (25,26 кв. м). Кроме того, она имеет два автомобиля "Мерседес" и 16 тыс. 340,34 грн. на счетах в банках.

Члены семьи Л.СУПРУН в 2008 имели доходы в размере 49 тыс. 870,93 грн., из которых 49 тыс. 402,93 грн. - заработная плата и 468 грн. - материальная помощь. Также в собственности семьи квартира (50,52 кв. м).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 ноября ЦИК официально зарегистрировал восемнадцать кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ, Александра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН и Сергея РАТУШНЯКА.