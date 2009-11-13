Экс-жена Симоненко требует проверить его декларацию о доходах

Бывшая жена лидера Коммунистической партии Украины, кандидата в президенты Петра СИМОНЕНКО требует проверить его декларацию о доходах.

Она обратилась с письмом в Центральную избирательную комиссию с просьбой проверить сведения, указанные лидером КПУ в декларации о доходах, пишет газета «Сегодня» (№ 251, 13 ноября).

Как рассказал изданию адвокат бывшей супруги лидера КПУ Светланы Сергей ГЛАЗЬЕВ, противоречие в том, что киевская квартира на ул. Московской, 46/2, где зарегистрирован П.СИМОНЕНКО, составляет не 210 кв. м, как указано в декларации, а якобы 129 кв. м. Причем эта площадь, утверждает адвокат, принадлежит Светлане СИМОНЕНКО, их сыну, невестке и внучке. «Он указал в декларации, что общая площадь – 210 кв. метров, а ему принадлежит 70. Непонятно, откуда они берутся», - отметил С.ГЛАЗЬЕВ.

Кроме того, утверждает он, в декларации не указана квартира на ул. Шумского (район Березняков), в которой П.СИМОНЕНКО проживал, когда суд принял решение о разводе. «Либо он там никогда не жил, и тогда суд принял неверное решение, либо он «забыл» указать эту квартиру в декларации», - констатировал С.ГЛАЗЬЕВ.

В свою очередь, П.СИМОНЕНКО прокомментировал ситуацию: «ЦИК уже зарегистрировала эту декларацию. Какие еще вопросы?».

Также, сообщает газета, вчера стало известно, что письмо рассмотрел член Центризбиркома от КПУ Юрий ДОНЧЕНКО и пришел к выводу, что нарушений нет.

«Мы будем обращаться к председателю ЦИК, чтобы наше письмо рассмотрел кто-нибудь, не имеющий отношения к КПУ», - добавил в этой связи С.ГЛАЗЬЕВ.