«Зеленый» день календаря в «ФОКСТРОТе»

Программа «Зеленый офис», которая ставит перед собой цель рационального использования природных ресурсов в офисной деятельности бизнеса, набирает обороты в Группе компаний «ФОКСТРОТ». Инициатива Управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» о целенаправленном сборе отработанной офисной бумаги дает свои плоды.

6 ноября в центральном офисе ГКФ состоялась акция «Зеленый день календаря». Сотрудники офиса собрали и передали на переработку 1 580 кг офисной макулатуры. Акция стала частью системной работы Группы «ФОКСТРОТ» по сохранению окружающей среды в рамках ГД ООН о корпоративных стандартах ведения бизнеса. С момента подписания договора об участии бизнеса во Всемирной кампании «Go Green» (лето 2008 года) в Группе «ФОКСТРОТ» создана собственная экологическая программа «Зеленый офис». С целью экономии бумаги введен электронный документооборот. Исходящие письма сотрудников УК ГКФ сопровождаются «зеленой подписью» - «Пожалуйста, не печатайте это письмо, УК ГК «ФОКСТРОТ» за сохранение природных ресурсов». Также проводится работа по сокращению нерационального использования электроэнергии, воды, тепла.

Осенью 2009 года в офисах «Фокстрота» стартовал новый этап всемирной кампании «Go Green» - системный сбор макулатуры в рамках «Зеленого офиса». В кабинетах и на этажах центрального офиса ГКФ появились «зеленые» короба. Их ежедневно наполняют сотрудники, складывая ненужную (отработанную) офисную бумагу. С помощью акции «6 ноября – Зеленый день календаря» собранную к этому времени бумагу передали на переработку подрядчику Киевского картонно-бумажного комбината. В этот день для усиления результата от ежедневного сбора бумаги сотрудники офиса обратили более пристальное внимание на бумажное содержимое рабочих шкафов и тумбочек, а некоторые коллеги принесли макулатуру из дома. В результате в «Зеленый день календаря» на переработку к подрядчику Киевского картонно-бумажного комбината «уехало» 1580 кг макулатуры!

«Сотрудники ГКФ активно поддержали инициативу компании о «зеленых» правилах работы в офисе и активно отозвались на акцию «6 ноября – Зеленый день календаря». Для нас ключевыми оказались две мотивации: 1 тонна макулатуры – это сохраненная жизнь 17 деревьев 5-летнего возраста, и возможность с помощью рациональной экономии зарабатывать деньги. В частности, деньги на помощь подшефным детским домам.

Говорят, сэкономленные деньги – заработанные деньги. И мы рады, что нашли еще один способ зарабатывать. Кроме того, есть еще и моральная сторона вопроса - «зеленые» правила работы офисов - это возможность для офисных сотрудников ГК «ФОКСТРОТ» проявить собственную социальную активность», - сказала начальник управления персоналом Управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» Юлия ГЕРЗАНИЧ.