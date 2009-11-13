Тигипко выступает за прозрачную приватизацию ГТС

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО выступает за прозрачную приватизацию газотранспортной системы Украины и общее с Россией и Европой управление ГТС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал российский проект нового газового соглашения между Украиной и Россией, который появился в печати. Данный документ гарантирует неприкосновенность собственности РФ на территории Украины, в том числе – объектов ГТС. При этом, проектом соглашения на срок до 2031 года предусматривается добровольный отказ Украины от иммунитета относительно своей собственности. Все межгосударственные договоры относительно газа с момента вступления данного документа в действие прекращают свое действие. Россия стремится зафиксировать выгодные для нее условия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на межгосударственном уровне, что позволит ей в будущем заявить свои права на украинскую газотранспортную систему».

По словам С.ТИГИПКО, по сути, этот проект допускает возможность передачи украинской газотранспортной системы России, ведь статус международных соглашений – выше национального законодательства.

«Огромные штрафные санкции за недобор газа могут стать весомым основанием для «Газпрома» претендовать на украинскую «трубу», – отметил С.ТИГИПКО. – Я поддержу прозрачную приватизацию газотранспортной системы и общее с Россией и Европой управление ею, но в любом случае не захват «трубы».

Кроме того, по его словам, ликвидация существующих межправительственных соглашений лишит Украину последних аргументов в пользу пересмотра невыгодных стране газовых контрактов. «Российский проект договора не может быть даже исходной точкой будущих переговоров», – заявил С.ТИГИПКО.