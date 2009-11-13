Главное на 13 ноября (день)

Хроника дня

* * *

ВОЗ: В Украине зарегистрирован самый высокий за последние 5 лет уровень ОРЗ

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о том, что в 10 странах Европы (Беларусь, Болгария, Великобритания, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Украина и Швеция) после 27 ноября была зафиксирована высокая или очень высокая активность вируса пандемического гриппа А(H1N1), сообщает k2kapital.

При этом в Украине зарегистрирован самый высокий уровень распространения острых респираторных заболеваний за последние пять лет. 4 ноября министр здравоохранения Украины сообщил в ВОЗ о 70 летальных исходах и о 235 заболевших, находящихся в критическом состоянии. По просьбе министерства здравоохранения Украины в эту страну была отправлена группа экспертов ВОЗ. По предварительным данным, быстро изменяющаяся эпидемиологическая ситуация в стране главным образом связана с активностью вируса пандемического гриппа А(H1N1).

ВОЗ обращает внимание на то, что обширное тестирование биологических образцов в лабораториях, входящих в сеть ВОЗ по эпиднадзору за гриппом, не выявило каких-либо признаков того, что пандемический вирус мутировал в более опасную форму. Лицензированные на данный момент пандемические вакцины точно соответствуют циркулирующим вирусам и обеспечивают хорошую защиту населения.

Рынки

Ющенко призвал Кабмин сохранить фармацевтическую отрасль

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство и Верховную Раду не допустить уничтожения украинской фармацевтической отрасли.

Об этом он сообщил во время посещения Борщаговского химико-фармацевтического завода.

По словам Президента, «то, что происходит вокруг украинской фармацевтики, - это атмосфера нездоровая». По его мнению, “те эмоции и политические спекуляции, которые сейчас происходят, могут отбросить нас на много лет назад”. В.ЮЩЕНКО заявил, что в этой ситуации следует руководствоваться украинским интересом.

Он отметил, что, с одной стороны, есть интерес покупателей лекарств, а с другой стороны - следует понимать, что существует «уникальная отрасль, которую можно уничтожить непродуманным решением за несколько недель». В.ЮЩЕНКО призвал всех найти национальный компромисс в этом вопросе. «Я сделаю большой неморальный поступок, если, закрыв глаза пойду навстречу популистскому решению», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Ющенко отменит мораторий на повышение цен на лекарства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение применить вето на закон о моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Об этом он сообщил во время встречи с представителями фармацевтической отрасли, информировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Руководствуясь социальными, экономическими мотивами организации национального производства, я принимаю решение о наложении вето на данный закон», - сказал Президент. Он отметил, что закон фактически убивает национального производителя и мечту о том, что эта уникальная наукоемкая отрасль может выйти на европейские и мировые рынки, поскольку имеет необходимые производственные мощности и разработки.

В.ЮЩЕНКО призвал представителей отрасли помочь разъяснить обществу, что закон не только навредил бы интересам национального производителя, но и создал бы дефицит лекарственных средств для простых граждан.

Глава государства сослался на действующий закон о ценах и ценообразовании, на основе которого правительство устанавливает перечень и регулирует цены на наиболее социально важные лекарственные средства. Сейчас в таком списке 217 позиций и в случае необходимости его можно расширять. «У нас есть регулирование, которое дает социальный ответ», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 20 октября с.г. Верховная Рада приняла Закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учащихся.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства - по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.

Финансы

ЕС: возможность финансовой помощи Украине низка

В Европейском Союзе заявляют о низкой возможности предоставления Украине макрофинансовой помощи без возобновления ее сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель шведского председательства в ЕС.

“Как вы знаете, ЕС и МВФ идут нога в ногу в вопросах предоставления помощи”, - сказал дипломат.

Он отметил, что Евросоюзу известно, как проходят переговоры между украинским правительством и МВФ.

“Мы надеемся, что новый транш будет предоставлен, но условия - очень суровые”, - отметил собеседник агентства.

НБУ готовится к росту волатильности курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) готовится к росту волатильности курса гривни.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он напомнил, что 20 ноября вступит в силу постановление Нацбанка, которое ограничивает объемы покупки иностранной валюты физическими лицами и запрещает банкам изменять розничные обменные курсы в течение дня. Экономист связывает это решение с ожидаемым 23 ноября началом выдачи замороженных в “Укрпромбанке” депозитов через “Родовид Банк”, а также с тем, что накаляется политическая обстановка в стране. Оба этих фактора могут существенно повысить волатильность на наличном валютном рынке, считает А.БЛИНОВ.

По словам экономиста, гривня в четверг, 12 ноября, продолжила движение в боковом тренде. Он напомнил, что межбанковский валютный рынок вчера закрылся котировками 8,1410-8,1640 грн./долл., то есть гривня ослабла к доллару на незначительные 0,1%. По подсчетам А.БЛИНОВА, с начала текущего месяца украинская валюта подешевела к доллару на 0,5%.

Национальный банк Украины запретил коммерческим банкам осуществлять продажу иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн.

Кроме того, НБУ запретил коммерческим банкам изменять курс покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Указанным постановлением НБУ также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Документ вступает в силу с 20 ноября 2009 года.

ТЭК

Россия просит ЕС помочь в транзите газа через Украину в Европу

Россия призывает Евросоюз активно включиться в усилия по предотвращению проблем с поставкой российского газа через Украину в Европу, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Об этом сегодня во время видео-моста Москва-Брюссель сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир ЧИЖОВ.

"С сожалением констатируем, что в данный вопрос на Украине сегодня активно вмешивается предвыборный фактор, с 17 января пройдут президентские выборы на Украине, и тема энергетики, энергетического снабжения самой Украины, а также транзита стала одной из тем предвыборной кампании", - сказал Чижов в пятницу в ходе видеомоста "Москва-Брюссель".

"В этой ситуации мы призываем Европейский Союз активно включиться в комплекс упреждающих мер, включая финансовое содействие, по обеспечению бесперебойного транзита энергоносителей через территорию Украины", - отметил он.

По его словам, Международный валютный фонд и другие финансовые структуры, которые являются источниками внешнего финансирования, ставят перед Украиной немало условий, в частности, увеличение цен на газ для потребителей в Украине.

«Сегодня наши украинские соседи платят за газ в своих домах гораздо меньше, чем россияне, при том, что газ все равно российский. Естественно, МВФ считает такую ситуацию ненормальной и требует резкого повышения цен… Не надо быть политтехнологом, чтобы понять, что накануне выборов подобная мера была бы крайне не популярна», - сказал В.ЧИЖОВ.

По его словам, никто из кандидатов в президенты на такую меру легко не согласится.

Постпред РФ подчеркнул, что данная проблема будет обсуждаться на саммите Россия-Евросоюз, который пройдет 18 ноября в Стокгольме.

«Эта тема будет обсуждаться – причина российских озабоченностей вполне понятна, причина озабоченностей ЕС не менее понятна. ЕС - крупнейший потребитель российских энергоносителей - озабочен обеспечением бесперебойных поставок», - сказал В.ЧИЖОВ.

Он заверил, что за 35 лет существования системы энергоснабжения Европы российским газом через магистральные трубопроводы срыва поставок по вине российской стороны не было.

«Можно вспоминать с ностальгией: когда эти трубопроводы строились, транзитных стран было меньше. Но мы имеем дело с той политической географией, которая сложилась в последние десятилетия», - сказал В.ЧИЖОВ.

Агро

В Украине собрано более 46,6 млн. тонн зерновых

В Украине по состоянию на 12 ноября 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено более 46,63 млн. тонн зерна, сообщает ИА Зерно он-лайн.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 15,2 млн. га, или 98%, планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 30,7 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали почти 8,88 млн. тонн кукурузы с площади более 1,77 млн. га, что составляет 84% от плана, при средней урожайности 50,1 ц/га.

Продолжается уборка подсолнечника. К указанной дате намолочено почти 6,55 млн. тонн семян при средней урожайности 15,8 ц/га.

Также намолочено почти 980 тыс. тонн сои с 592 тыс. га. Урожайность составляет 16,5 ц/га.

Кроме того, к 12 ноября т.г. аграрии накопали почти 9,8 млн. тонн сахарной свеклы с 313 тыс. га, при этом вывезено почти 9,17 млн. тонн корнеплодов.

По состоянию на отчетную дату т.г. в Украине посеяно почти 8,08 млн. га озимых зерновых (кроме рапса), что составляет 103% от прогноза. В частности, на отчетную дату посеяно более 6,3 млн. га озимой пшеницы, или 100,3% от прогноза, 1,37 млн. га ячменя (136% от прогноза), 305 тыс. га ржи (66% от прогноза).

Украина произвела рекордный объем подсолнечного масла

В октябре т.г. украинскими масложировыми предприятиями было произведено около 290 тыс. тонн подсолнечного масла, что является для страны абсолютным рекордом производства данной продукции за месячный период. Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в марте 2009 г. – более 260 тыс. тонн.

Существенно увеличить объемы производства подсолнечного масла в начавшемся сезоне стало возможно благодаря наращиванию мощностей по переработке, а также высокому спросу со стороны импортеров.

В настоящий момент нашим агентством потенциал производства подсолнечного масла в 2009/10 МГ оценивается на уровне 2,6 млн. тонн против 2,7 млн. тонн в 2008/09 МГ.

Встретиться с ведущими украинскими производителями подсолнечного масла вы сможете в рамках восьмой международной конференции «Масложировая промышленность-2009. Производство, переработка, маркетинг» 2-4 декабря, АР Крым, г. Ялта, отель Palmira Palace.

Напомним, что свое участие в конференции уже подтвердили такие крупные украинские производители, как Кернел-Трейд, Пологовский МЭЗ, ПГ «Виоил», Коровоградолия, Мелитопольский МЭЗ, УкрОлия, Нежинский ЖК и др.

Экспорт зерна поддерживает внешнюю торговлю Украины

Экспорт зерна в настоящее время продолжает поддерживать внешнюю торговлю Украины.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в сентябре 2009 года экспорт зерна продолжал набирать силу благодаря поступлению нового урожая. Экспорт зерновых культур за месяц составил 348 млн. долларов, что является самым крупным месячным показателем с ноября 2008 года, отметил экономист.

Тем не менее, сообщил А.БЛИНОВ, в сентябре экспорт зерновых сократился на 40,8% в годовом исчислении, поскольку в этом году мировые цены на зерно сильно упали. В течение 9 месяцев т.г. мировые цены на пшеницу снизились на 28%, напомнил экономист. К тому же, урожай зерна в прошлом году был на 20% выше нынешнего, подчеркнул А.БЛИНОВ. При этом экспорт удобрений остается очень вялым: в сентябре за границу было поставлено удобрений лишь на 43 млн. долларов, что соответствует падению на 80% (год к году), добавил он.

Экономист ожидает, что небольшой дефицит торговли товарами будет компенсироваться профицитом торговли услугами не только в сентябре, но и в оставшиеся месяцы 2009 года. Таким образом, он прогнозирует дефицит торговли товарами и услугами по итогам текущего года на уровне 1,7 млрд. долларов, что соответствует дефициту за 9 месяцев.