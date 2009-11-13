Количество больных ОРВИ и гриппом в Украине уменьшается

В Украине количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом уменьшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, на сегодняшний день в Украине заболели 1 млн. 250 тыс. граждан. «Это ОРВИ, грипп и пандемический грипп», - сказал В.ЛАЗОРИШИНЕЦ. Он подчеркнул, что за последние сутки в Украине заболели 61 тыс. граждан, что на 8,5 тыс. меньше, чем за предыдущие сутки.

Сейчас на стационаре находятся 65 тыс. 615 больных, из них 392 в реанимации, и 60 - на искусственной вентиляции легких.

За сутки умерли 26 больных. Но из стационара были выписаны 30,5 тыс. пациентов. Наибольшее количество умерших, как и ранее, наблюдается в Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Тернополе.

Кроме того, В.ЛАЗОРИШИНЕЦ сообщил, что за время эпидемии в Украине умерли 14 людей, болевших “калифорнийским” гриппом. Но он отметил, что исследования еще проводятся.

Кроме того, по словам В.ЛАЗОРИШИНЦА, в ближайшее время Украина ожидает прибытия большого количества масок как гуманитарной помощи от других стран.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября главный врач Центральной санитарно-эпидемиологической станции Любовь НЕКРАСОВА заявляла, что в Украине лабораторно подтверждено 85 случаев гриппа A/H1N1, 16 человек умерли именно от этого гриппа.