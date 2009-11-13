16 ноября в ВР состоится антикоррупционная конференция

В понедельник, 16 ноября, в Верховной Раде Украины в 14.00 начнется конференция «Пути дальнейшего усовершенствования отечественного антикоррупционного законодательства». Конференция организована совместно Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и антикоррупционным проектом, который финансируется американской правительственной корпорацией «Вызовы тысячелетия» и внедряется Министерством юстиции США совместно с украинским правительством.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе прессы, образования и культуры посольства США.

Перед конференцией, в 12.00, состоится пресс-конференция по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 8/16.

В обоих мероприятиях примут участие Драго КОС - президент Группы государств против коррупции (ГРЕКО) Совета Европы и председатель Комиссии по пресечению коррупции в Словении, а также Гленн ФАЙН - генеральный инспектор Министерства юстиции США.

Во время этих мероприятий планируется обсудить имеющееся состояние дел в сфере борьбы с коррупцией в публичном секторе, а также дальнейшие шаги по усовершенствованию украинского законодательства в этой сфере. Среди тем, которые будут обсуждены, есть законопроекты, зарегистрированные группой народных депутатов в Верховной Раде Украины, согласно которым внедряется система профессиональной этики лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, включая нормы, касающиеся конфликта интересов (ситуации, когда публичные служащие имеют частные интересы, которые могут повлиять на беспристрастное выполнение ими своих служебных обязанностей); полноценная и эффективная система декларирования финансовых и внешних интересов, включающая в себя проверку деклараций на предмет выявления конфликтов интересов и незаконного обогащения путем использования должности.

Также планируется обсуждение вопросов по созданию и внедрению, в соответствии с Планом действий Пороговой программы, внутриведомственных подразделений внутри министерств и ведомств, задачей которых является борьба с разворовыванием, мошенничеством, использованием служебного положения и коррупцией, обеспечение эффективности деятельности ведомства, а также планов по распространению опыта создания таких подразделений во всех министерствах и ведомствах. Кроме того, планируется обсуждение законопроекта по созданию Национального бюро антикоррупционных расследований, целью которого является противодействие коррупционным правонарушениям, совершенными должностными лицами, а также его потенциального сотрудничества с внутриведомственными антикоррупционными подразделениями. Другие темы, которые планируются для обсуждения, будут включать стратегические и практические аспекты пресечения и противодействия коррупции, а также участие общества в предотвращении коррупции.

По информации посольства США, проект является Третьим компонентом Плана действий Пороговой программы, который был подписан в 2007 году как часть соглашения между правительством Украины и Корпорацией «Вызовы тысячелетия», согласно которому Украина согласилась осуществлять обстоятельные мероприятия по преодолению коррупции в разных сферах на протяжении двух лет, а координация возлагается на Американское агентство по международному развитию (USAID). Компонент Третий Пороговой программы реализуется командой в составе одного федерального прокурора, который представляет Министерство юстиции США, одного опытного украинского юриста и административного ассистента, сотрудничающих с представителями широкого круга министерств и ведомств Украины, включая Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Верховной Рады Украины.