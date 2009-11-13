Курс НБУ на 16.11.09

Официальный курс НБУ на 16.11.09100 USD США – 799.6000 (13 ноября – 799.6300) 100 EUR – 1188.8453 (13 ноября – 1193.2079) 10 RUR – 2.7731 (13 ноября – 2.7891) Учетные курсы банковских металлов на 16.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-88555.70 (13 ноября-89238.71) 961 XAG 10 Серебро-1385.11 (13 ноября-1400.15) 962XPT10Платина-108665.64(13 ноября-109309.42) 964XPD10 Палладий-28305.84(13 ноября-28067.01)

Официальный курс НБУ на 16.11.09 100 USD США – 799.6000 (13 ноября – 799.6300) 100 EUR – 1188.8453 (13 ноября – 1193.2079) 10 RUR – 2.7731 (13 ноября – 2.7891) Учетные курсы банковских металлов на 16.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-88555.70 (13 ноября-89238.71) 961 XAG 10 Серебро-1385.11 (13 ноября-1400.15) 962XPT10Платина-108665.64(13 ноября-109309.42) 964XPD10 Палладий-28305.84(13 ноября-28067.01)

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