Главное на 13 ноября (вечер)

Законодательство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об отсрочке до 1 января 2015 года запрета на реализацию на агропродовольственных рынках продукции домашнего производства и подворного забоя.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 октября приняла Закон “О внесении изменения в пункт 1 раздела ХІ "Заключительные положения" Закона Украины "О беспечности и качестве пищевых продуктов".

Ранее предусматривалось, что запрет на продажу на рынках мясо-молочных продуктов собственного производства начнет действовать с 1 января 2010 года. Принятие данного закона необходимо было для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

В то же время, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить государственную программу создания и открытия пунктов закупки молока и убойно-санитарных пунктов животных, которые содержатся в домохозяйствах, а также ежегодно предусматривать финансирование мероприятий соответствующей программы в проекте государственного бюджета.

Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Как сообщает официальный сайт Президента, по мнению В.ЮЩЕНКО, принятый Верховной Радой 20 октября 2009 года Закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» не может быть подписан как экономически необоснованный, который может привести к ряду негативных социально-экономических последствий - исчезновению из оборота в Украине отдельных видов лекарственных средств, появлению на рынке фальсифицированных лекарств, распространению контрабандного импорта этих товаров. По мнению Президента, этот закон фактически разрушает рыночные отношения и нарушает основные принципы ведения хозяйства, определенные Конституцией и законами Украины.

Законом предлагается на период финансового кризиса, до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума, до погашения задолженности по выплате заработной платы, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учащихся ввести мораторий на повышение цен на все виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения реализуются по ценам, установленным государством. До введения государственной регистрации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения они реализуются по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года.

В связи с этим Президент отмечает, что на данное время, по статистическим данным, около 75% лекарственных средств, которые используются украинскими потребителями, в том числе и самые необходимые, - иностранного производства, а подавляющее большинство (около 90%) отечественных медицинских препаратов изготавливается из импортированного сырья. Таким образом, украинский рынок лекарств непосредственно связан с импортом отмеченных товаров, а соответственно, и курсовыми разницами.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что это никоим образом не учтено при введении законом порядка, по которому реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения должна осуществляться по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года. Между тем, по состоянию на 1 июля 2008 года курс доллара США составлял 4,85 гривни, а на конец октября 2009 года - 8 гривень, то есть стоимость иностранной валюты возросла на 65%.

Президент отмечает, что реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения субъектами ведения хозяйства по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года, неизбежно приведет к потере оборотных средств предприятий, сокращению объемов и ассортимента производства лекарств и изделий медицинского назначения, а следовательно - к дефициту отечественных и иностранных лекарственных средств. Как следствие, это повлечет уменьшение количества аптек, аптечных заведений, фармацевтических предприятий (поскольку их рентабельность будет иметь отрицательное значение), сокращение поступлений в государственный бюджет, формирование «теневого» рынка лекарственных средств и, в конечном счете, отразится на возможности граждан получать надлежащую медицинскую помощь, чем будет нарушаться конституционное право граждан на здравоохранение, медицинскую помощь, эффективное и доступное медицинское обслуживание (части первая и третья статьи 49 Конституции Украины).

Президент также замечает, что выполнение требования закона, о котором идет речь, обусловит необходимость проведения инвентаризации остатков лекарственных средств, проведения переговоров с соответствующими дистрибьюторами и производителями лекарственных средств, коррекции договоров поставки лекарственных средств. В течение этого достаточно длительного периода аптеки не будет работать, а граждане в условиях распространения гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний будут лишены возможности приобрести самые необходимые лекарственные средства.

Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями Закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в ВР Игорь ПОПОВ.

"Приняв закон, которым решаются вопросы управления объектами государственной собственности, Верховная Рада Украины превысила свои конституционные полномочия, чем нарушила положение части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, статьи 85 Конституции Украины", - считает В.ЮЩЕНКО.

По его словам, частью второй статьи 19 Конституции Украины определено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основе, в пределах полномочий и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

К тому же, отмечает Президент, в соответствии со статьей 85 Конституции Украины полномочия Верховной Рады ограничены только теми, которые отнесены к ее ведению. Так, в частности, к полномочиям Верховной Рады относительно вопросов собственности принадлежат утверждения перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, определение правовых принципов исключения объектов права государственной собственности (пункт 36 части первой). Конституцией Украины Верховной Раде не предоставлены права осуществлять управление объектами государственной собственности.

Рейтинги

Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с уровня «AA(ukr)» до «AA-(ukr)». Прогноз по рейтингу – «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, понижение национального долгосрочного рейтинга Украины следует за понижением агентством долгосрочных рейтингов дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-» 12 ноября. Прогноз по долгосрочным РДЭ – «Негативный».

Fitch Ratings провело ряд рейтинговых действий в отношении украинских эмитентов в связи с понижением суверенного рейтинга с «В» до «B-».

Об этом сообщается на официальном сайте Fitch.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство провело следующие рейтинговые действия.

Относительно DTEK Holding Limited: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – «B» (подтвержден); долгосрочный РДЭ в национальной валюте – понижен с «B+» до «В», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте – «B» (подтвержден); национальный долгосрочный рейтинг – «AA+(ukr)» (подтвержден), прогноз «стабильный»; национальный долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг – «AA+(ukr)» (подтвержден), рейтинг возвратности активов – «RR4».

Относительно Metinvest B.V.: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – «B» (подтвержден); долгосрочный РДЭ в национальной валюте – понижен с «B+» до «В», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте – «B» (подтвержден); национальный долгосрочный рейтинг – повышен с «АА-(ukr)» до «AA+(ukr)», прогноз «стабильный»; национальный краткосрочный рейтинг – повышен с «F1(ukr)» до «F1+(ukr)».

Относительно ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – «B» (подтвержден); долгосрочный РДЭ в национальной валюте – понижен с «B» до «В-», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте – «B» (подтвержден); национальный долгосрочный рейтинг – повышен с «A+(ukr)» до «AA-(ukr)», прогноз «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте – понижен с «В» до «В-», рейтинг возвратности активов – «RR4».

Относительно MHP S.A.: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте – «В-» (помещен в список Rating Watch Negative); приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте – понижен с «В» до «В-», рейтинг возвратности активов – «RR4».

Относительно ОАО «Мироновский хлебопродукт»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте – «В» (помещен в список Rating Watch Negative); национальный долгосрочный рейтинг – «A-(ukr)» (помещен в список Rating Watch Evolving («развивающийся»).

Относительно ОАО «Концерн Стирол»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте – «В-» (подтверджден), прогноз изменен с «негативный» на «стабильный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – «B» (подтвержден).

Относительно НАК «Нафтогаз Украины»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте – «ССС» (подтвержден), прогноз «негативный»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте – «ССС» (подтвержден), прогноз «негативный»; рейтинг по гарантированным государством облигациям в иностранной валюте – понижен с «В» до «В-», рейтинг возвратности активов – «RR4».

Новости ТЭК

Японцы только ждут отмашки,чтобы присоединиться к финансированию проекта по модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Николай КУЛИНИЧ в интервью “Левому берегу”.

В частности, на вопрос “Японцы высказывали интерес к модернизации нашей газотранспортной системы. До сих пор ли он есть?”, посол ответил: “Интерес есть, и сделать они могут много, поскольку японцы эксплуатируют такие же газопроводы”.

По словам Н.КУЛИНИЧА, “разговоры упираются в финансирование. Если меморандум, подписанный в марте этого года в Брюсселе, будет предусматривать финансовое участие не только Европейского Союза, но и Японии, они подключатся. Они говорят: только дайте нам отмашку”.

В ответ на вопрос, что предлагает Украине японская сторона, Н.КУЛИНИЧ сказал: ”Что такое технический газ, вокруг которого продолжалось столько споров? Это газ, с помощью которого запускается компрессор. А японцы делают электрические компрессоры, имеющие высокоэффективные насосы и не нуждающиеся в использовании технического газа. Весь Ближний Восток работает на таких компрессорных установках, они же установлены на тех газопроводах, которые идут через Турцию”.

Кроме того, по словам посла, “для нашей газотранспортной системы есть другой очень интересный проект – мониторинг из космоса утички газа. Есть возможность через спутник наблюдать за состоянием магистральных газопроводов, моментально фиксировать каждый прорыв и быстро его ликвидировать, экономя на неконтролированных истоках газа, которых у нас достаточно много”.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-октябре т.г. увеличили добычу природного газа на 1,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 17 млрд. 686,5 млн. куб. м. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В том числе предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-октябре увеличили объем добычи газа на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 16 млрд. 158,5 млн. куб. м.

Бесперебойным поставкам газа в Европуиз России не угрожает ничего, кроме политических провокаций со стороны Украины. Об этом заявил министр энергетики России Сергей ШМАТКО, выступая на российско-словацкой межправительственной комиссии. Его слова передает РИА Новости.

Российские власти в 2009 году неоднократно заявляли, что готовы выполнить все обязательства перед европейскими партнерами во время отопительного сезона. В частности, 11 ноября российский премьер Владимир ПУТИН заявлял, что бесперебойные поставки зависят от стран-транзитеров.

В свою очередь, в Украине в начале ноября заявляли, что в состоянии обеспечить транзит в Европу. В частности, в "Нафтогазе Украины" отмечали, что закачали в подземные хранилища более 26 миллиардов кубометров газа.

Дополнительные гарантии поставок газа в отопительный сезон потребовались после того, как в начале 2009 года из-за конфликта России и Украины Европа лишилась части российского газа на две недели. В Москве считают, что в конфликте виноваты украинские чиновники, а в Киеве - что "Газпром".

Финансы

В январе-сентябре 2009 года иностранные инвесторы направили в экономику Украины 3 млрд. 948,3 млн. долл. прямых инвестиций, что более чем в 2 раза меньше показателя аналогичного периода 2008 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в целом прирост общего объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, составил 2 млрд. 972,1 млн. долл., что составляет 36,8% уровня аналогичного периода прошлого года.

По данным Госкомстата, прирост иностранного капитала в отчетном периоде наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность – на 951,4 млн. долл., операции с недвижимостью, арендой, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – на 318 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 394,8 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – на 817,7 млн. долл., в том числе перерабатывающей – на 759,8 млн. долл. Среди отраслей перерабатывающей промышленности больше всего выросли объемы прямых иностранных инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность – на 231 млн. долл. и в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 150,1 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 октября 2009 года составил 38 млрд. 591,6 млн. долл., что на 8,3% больше объемов инвестиций на начало 2009 года и в расчете на одного человека составляет 837,5 долл.

Сумма кредитов и займов, полученных предприятиями Украины от прямых инвесторов, на 1 октября 2009 года составила 6 млрд. 337,7 млн. долл. Общий объем прямых иностранных инвестиций, учитывая заемный капитал, на 1 октября 2009 года составил 44 млрд. 929,3 млн. долл.

В январе-сентябре 2009 года из Украины в экономики других стран мира направлено 32,2 млн. долл. прямых инвестиций. Инвестирование осуществлялось преимущественно в виде денежных взносов. Инвестиции из Украины осуществлены в 51 страну мира, основная их доля направлена на Кипр (93,2%).

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 октября 2009 года составил 6 млрд. 191,2 млн. долл.

Сумма кредитов и займов, предоставленных украинскими предприятиями, на 1 октября 2009 года составила 123,4 млн. долл. Общий объем прямых инвестиций в экономики других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 314,6 млн. долл.

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами в январе-сентябре т.г. уменьшилось против показателя за аналогичного периода 2008 года (4 млрд. 122,7 млн. долл.) на 27% – до 3 млрд. 012,6 млн. долл. США.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-сентябре объем экспорта услуг составлял 6 млрд. 841,3 млн. долл. и по отношению к соответствующему периоду в прошлом году составил 76,8%, импорт – 3 млрд. 828,7 млн. долл. и 80,1%, соответственно.

По данным Госкомстата наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (65,6%), деловые, профессиональные и технические (12,8%) услуги.

Сообщается также, что по сравнению с январем-сентябрем 2008 года, экспорт услуг уменьшился на 2 млрд. 061,7 млн. долл., в т.ч. за счет уменьшения объемов услуг трубопроводного транспорта – на 608,5 млн. долл. (на 30,2%), железнодорожного – на 305,6 млн. долл. (на 25%), разных деловых, профессиональных и технических услуг – на 297,8 млн. долл. (на 25,4%), вспомогательных транспортных – на 276,6 млн. долл. (на 39,9%) и услуг по организации путешествий - на 178,8 млн. долл. (на 42,1%).

При этом импорт услуг в Украину уменьшился против января-сентября 2008 года на 951,6 млн. долл., в т.ч. за счет уменьшения объемов услуг железнодорожного транспорта - на 220,5 млн. долл. (на 42,1%), разных деловых, профессиональных и технических услуг - на 194 млн. долл. (на 23,9%), воздушного транспорта - на 185,3 млн. долл. (на 42,4%), услуг по путешествиям - на 141,4 млн. долл. (на 40,1%), вспомогательных транспортных услуг - на 84,1 млн. долл. (на 55,1%), услуг морского транспорта - на 82,6 млн. долл. (на 46,9%), компьютерных услуг - на 79,6 млн. долл. (на 43,4%), а также услуг, полученных частными лицам и услуг в сфере культуры и отдыха - на 53,3 млн. долл. (на 34,9%). Одновременно увеличились объемы полученных финансовых - на 53,4 млн. долл. (на 5,4%), строительных услуг - на 48,6 млн. долл. (на 61,2%), государственных услуг, которые не отнесены к другим категориям - на 35,3 млн. долл. (на 10,3%) и услуг связи - на 15,6 млн. долл. (на 15,2%).

Сегодня на межбанковском валютном рынке сделки по паре гривня-доллар открылись котировками 8,14/8,18 грн./долл., к 11:00 курс понизился – 8,1034/8,1800 грн./долл. На момент закрытия спрэд расширился до 8,11/8,15 грн./долл.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,12/8,21 грн./долл. в 10:15, минимальный средний – 8,1170/8,1370 грн./долл. в 12:33. Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с продажей швейцарского франка на аукционе с ценой отсечения 8,00 грн.

Российский рубль котировался банками по 0,2835/0,2850 грн./рубль, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2805/0,2830 грн./рубль.

Торги по евро стартовали с отметок 12,1066/12,1661 грн./евро. К 11:00 цены составили 12,0950/12,1808 грн./евро, а на момент закрытия торговой сессии понизились до 12,0760/12,1206 грн./евро (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:21 (12,1139/12,1734 грн./евро), минимальный – в 15:10 (12,0498/12,1092 грн./евро).

Промышленность

По итогам 2009 года выплавка стали на украинских металлургических предприятиях составит около 30 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня на брифинге министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

Отметим, таким образом, производство стали в Украине в 2009 году может снизиться на 7 млн. тонн, или на 19%, по сравнению с 2008 годом.

По данным В.НОВИЦКОГО, за 10 месяцев т.г. выплавка стали на метпредприятиях Украины составила 24,5 млн. тонн, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом министр прогнозирует, что до конца года в Украине будет выплавлено еще около 5 млн. тонн стали. «В результате годовой объем выплавки стали украинскими металлургическими предприятиями составит около 29,5-30 млн. тонн», – уточнил В.НОВИЦКИЙ.

Он также отметил, что показатели производства стали, проката и чугуна по итогам октября этого года были в среднем на 10% выше, чем сентябре. «Мы вышли на загрузку производственных мощностей предприятий ГМК на уровне 64%. Ежесуточное производство стали составляло в октябре около 85 тыс. тонн, что является очень хорошим показателем по сравнению с сентябрем этого года. Ну и, наконец, в октябре в Украине было выплавлено 2 млн. 803 тыс. тонн, что является самым высоким показателем за весь текущий год и почти в полтора раза больше, чем в октябре 2008 года», – добавил министр.

Экономика стран еврозоны выросла в третьем квартале 2009 года на 0,4 процента, а стран Европейского Союза в целом - на 0,2 процента, по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Евростата.

Опубликованные данные свидетельствуют, что и ЕС, и еврозона вернулись к экономическому росту и вышли из рецессии, в которой оказались в конце прошлого года, отмечает Лента.ру.

Данные Евростата оказались лучше прогнозов аналитиков, которые в сентябре предсказывали, что ВВП еврозоны в третьем квартале вырастет на 0,2 процента. В годовом исчислении сокращение экономики еврозоны в июле-сентябре замедлилось до 4,1 процента. Во втором квартале 2009 года, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, ВВП еврозоны упал на 4,8%, а в январе-марте текущего года - на 0,9%.

Ранее 13 ноября стало известно, что ВВП Германии, крупнейшей экономики Евросоюза, а также Франции растет второй квартал подряд. В июле-сентябре экономика Германии увеличилась на 0,7 процента, а в апреле-июне - на 0,4 процента. Франция отчиталась о росте ВВП на 0,3 процента и во втором, и в третьем кварталах.

Кроме того, из рецессии в третьем квартале удалось выйти Бельгии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландам, Литве. Выйти из рецессии пока не смогли экономики Великобритании, Испании, Эстонии, Греции, Венгрии и Румынии.

Грипп в Украине

Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “Об утверждении Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009 - 2015 годы».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 октября. Согласно программе, профилактика инфекционных болезней путем иммунизации является самым эффективным мероприятием по обеспечению здоровья населения, эпидемического благополучия государства и стратегически важным приоритетным заданием отрасли здравоохранения. Материальные убытки, социальные и медицинские последствия инфекционных болезней убедительно свидетельствуют, что систематическая иммунизация должна быть общегосударственным делом.

Программой предусмотрено обеспечить государственное целевое финансирование приобретения препаратов, их хранение и контроль над использованием этих средств. Речь идет о возможности совершенствовать и развивать основные и инновационные направления иммунологии, генной инженерии и иммунобиотехнологий в Украине.

В Украине количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом уменьшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, на сегодняшний день в Украине заболели 1 млн. 250 тыс. граждан. «Это ОРВИ, грипп и пандемический грипп», - сказал В.ЛАЗОРИШИНЕЦ. Он подчеркнул, что за последние сутки в Украине заболели 61 тыс. граждан, что на 8,5 тыс. меньше, чем за предыдущие сутки.

Сейчас на стационаре находятся 65 тыс. 615 больных, из них 392 в реанимации, и 60 - на искусственной вентиляции легких.

За сутки умерли 26 больных. Но из стационара были выписаны 30,5 тыс. пациентов. Наибольшее количество умерших, как и ранее, наблюдается в Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Тернополе.

Кроме того, В.ЛАЗОРИШИНЕЦ сообщил, что за время эпидемии в Украине умерли 14 людей, болевших “калифорнийским” гриппом. Но он отметил, что исследования еще проводятся.

Кроме того, по словам В.ЛАЗОРИШИНЦА, в ближайшее время Украина ожидает прибытия большого количества масок как гуманитарной помощи от других стран.

(УНИАН)