РФ направит в Украину самолет с лекарством от гриппа

Россия 17 ноября направит в Украину самолет с медикаментами для лечения гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве РФ в Украине.

Российской cтороной проработан вопрос оказания гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему в результате заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа.

«17 ноября 2009 года в 10.20 в международный аэропорт «Борисполь» прибывает самолет Ил-76 МЧС России с лекарственными средствами на борту («Арбидол»), предоставленными Минздравсоцразвития России, весом до 6,5 тонн», - говорится в сообщении.

Груз в аэропорту встречает временный поверенный в делах России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ.

6 ноября пресс-служба правительства РФ по результатам телефонного разговора премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ сообщила, что Россия с февраля 2010 года будет готова начать поставки в Украину вакцины против гриппа A/H1N1.

В.ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО договорились о проведении российскими и украинскими специалистами совместной работы по исследованию штамма вируса гриппа, выявленного в Украине. В.ПУТИН отметил, что российская сторона будет готова поставить для этого необходимое оборудование или при необходимости провести соответствующие исследования на своей территории.

В Украине количество умерших от гриппа и ОРВИ возросло до 265 человек

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за прошлые сутки (13 ноября) количество жертв эпидемии увеличилось на 26 человек: 4 человека умерли в Закарпатской области, по три – в Киевской, Хмельницкой и Черкасской, по два – в Ивано-Франковской, Львовской, Сумской, по одному человеку умерло в Волынской, Кировоградской, Ровенской, Черниговской областях и в городе Киеве.

С начала эпидемии в стране на грипп и ОРВИ заболели 1 млн. 308 тыс. 911 человек, в том числе за последние сутки – 55 тыс. 353 человека. Госпитализированы с начала эпидемии 69 тыс. 691 человек, за последние сутки - 4 тыс. 76 человек, из которых в реанимации находятся 404 человека.

Эпидемический порог превышен в 21 области и в Киеве.

В сообщении не говорится о количестве случаев заболевания гриппом A/H1N1.