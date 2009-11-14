Ющенко отказался подписывать закон о снижении цен на лекарства

Президент Украины Виктор Ющенко вернул со своими предложениями закон "О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения" для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Предложения Президента Украины во время рассмотрения закона на пленарном заседании ВР первый будет представлять заместитель главы Секретариата президента Украины - представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр Шлапак.

Напомним, принятым парламентом 20 ноября с.г. законом предлагалось на период финансового кризиса, до установления размера минимальной заработной платы и пенсий на уровне прожиточного минимума, до погашения задолженности по выплатам заработной платы, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников ввести мораторий на повышение цен на все виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Согласно предложениям, лекарственные средства и изделия медицинского назначения реализовывались бы по ценам, установленным государством. До введения государственной регистрации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения они реализовывались бы по ценам, которые сложились состоянием на 1 июля 2008 г.

По мнению Ющенко, рынок лекарств в Украине непосредственно связан с импортом отмеченных товаров, а соответственно, и курсовыми разницами. "Это никоим образом не учтено при внедрении законом порядка, по которому реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения должна осуществляться по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 г. Между тем, по состоянию на 1 июля 2008 г. курс доллара составлял 4,85 грн/долл., а на конец октября 2009 г. - 8 грн/долл., то есть стоимость указанной иностранной валюты выросла на 65%", - отмечает глава государства. Он подчеркивает, что реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения субъектами ведения хозяйства по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 г. приведет к потере оборотных средств предприятий, сокращению объемов и ассортимента производства лекарств и изделий медицинского назначения, а следовательно - к дефициту отечественных и иностранных лекарственных средств.