ГЛАВНОЕ на 14 ноября

Хроника дня

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Финансы

Внешние долги государства и предприятий в 2010 г составят 25 млрд долл

По расчетам Национального банка Украины, в 2010 году валовый возврат валюты по обязательствам государственного и корпоративного секторов составит 23-25 млрд. дол.

Об этом заявил исполнительный директор Национального банка Украины по макроэкономическим вопросам Игорь ШУМИЛО в ходе публичной дискуссии представителей государственного и негосударственного секторов.

В свою очередь, член Совета Нацбанка, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ считает, что в будущем году сектор государственного управления должен вернуть зарубежным кредиторам около 3 млрд. долл., частный сектор — еще около 27 млрд. долл.

«Уже сейчас внешняя долговая нагрузка превышает 65% от ВВП страны, тогда как критическая отметка по мировым стандартам - 60% ВВП», - сказал В.ГЕЕЦ.

Заместитель министра финансов Украины Александр САВЧЕНКО по этому поводу отметил: «Должны вернуть и вернем — это разные вещи». Для примера он привел текущий год, на протяжении которого украинским заемщикам необходимо было вернуть около 28 млрд. долл., а реальная сумма составила всего около 10 млрд. долл. Остальные кредиты были либо пролонгированы, либо реструктуризированы.

По оценкам Минфина, на 2010 год потребность в источниках внешнего финансирования оценивается на уровне 10 млрд. долл., из которых около 4 млрд. долл. необходимо привлечь у МВФ.

Убытки украинских банков по итогам 10 месяцев составили 23,6 млрд. грн.

Национальный банк Украины уточнил ранее обнародованные данные по убыткам украинских банков по итогам января-октября 2009 года.

Как сообщается на сайте НБУ, сумма убытков оказалась на 5,369 млрд. грн. больше и составили 23,569 млрд. грн., по сравнению с прибылью в 9,4 млрд. грн. годом ранее.

По уточненным данным, сумма доходов банков увеличилась на 0,162 млрд. грн. – до 119,962 млрд. грн.

Расходы банков составили 143,531 млрд. грн., что на 5,53 млрд. грн. больше ранее обнародованного показателя.

По состоянию на 1 ноября 2009 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в состоянии ликвидации находится 12 банков.

Промышленность

Кабмин продлит льготы для химпредприятий

Правительство в случае необходимости может продлить на I квартал 2010 года действие льготных цен на газ для предприятий химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Северодонецке заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли в Украине.

«Мы будем следить за развитием мировых рынков – за ценой на аммиак и карбамид. Мы будем следить за тем, выздоравливает ли рынок или продолжается стагнация. И если стагнация будет продолжаться и дальше, мы будем и дальше сохранять - и в первом квартале следующего года - специальную цену для наших химических предприятий на природный газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, 14 августа НКРЭ приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров. По такой цене газ получают пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днепроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» и ОАО «Ривнеазот».

Прямые поставки газа химикам

Правительство намерено продлить сроки действия постановлений, позволяющих предприятиям химической промышленности заключать отдельные контракты на поставку импортного природного газа для производственных целей.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина на уровне отдельных хозяйствующих субъектов не прекращает переговоры с другими странами о поставках природного газа.

«И поэтому, постановления правительства, которые позволяют заключать прямые соглашения с любым поставщиком природного газа в мире, который может вам дать меньшую цену (чем по украинско-российским контрактам – УНИАН), эти постановления будут пролонгированы и, могу сказать, что мы их сделаем даже бессрочными. Потому что для нас и для вас важно, чтобы вы этот газ получали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что при заключении таких контрактов предприятиям химпрома будет обеспечен транзиту газа.

«Я вам гарантирую, что мы обеспечим его транспортировку… Если у вас будут заключены контракты, то о транзите не вы договариваетесь, а вы нам просто эти контракты положите, и о транзите будем договариваться мы. Потому что если мы говорим о взаимных услугах, то Украина транспортирует для России через свою территорию, вы знаете, более 100 млрд. куб. м газа, и поэтому, по вашему газу – который вы сможете купить в других странах – также зеркально, я уверена, мы обеспечим вам транспортировку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. Кабинет министров Украины разрешил шести химическим предприятиям в 2009 году закупать газ у нерезидентов Украины. Такое разрешение получили ОАО «Азот», «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», «ДнепроАзот», «Одесский припортовый завод» и концерн «Стирол».

Объясняя необходимость данного решения, министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ отметил: «По сути, речь идет о том, чтобы спасти на этот период, когда низкие цены на продукцию, эти предприятия, и дать им возможность работать напрямую с поставщиками газа».

Пошлины на ввоз сырья для химпредприятий тоже отменят

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым пересмотреть условия экспорта и импорта продукции химических предприятий, а также отменить пошлину на ввоз сырья для химпрома.

«Импорт необходимого сырья, необходимых компонентов для собственного производства химической продукции Украины должен иметь нулевую ставку таможенной пошлины и должен иметь упрощенную процедуру пересечения границы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она подчеркнула, что импорт продукции химической промышленности, в том числе и для сельского хозяйства, должен осуществляться в Украину таким образом, чтобы не страдали отечественные предприятия химпрома.

«Я понимаю, что есть конфликт интересов между аграриями и предприятиями химической промышленности… В то же время, нам нужно здесь найти какую-то середину, которая будет устраивать и наши химические предприятия, и аграриев», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В этой связи она отметила, что у правительства есть хороший опыт решения спорных и проблемных вопросов, касающихся цен на ту или иную продукцию, путем подписания меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании.

Премьер обещает решить вопрос с НДС

«Уже до конца этого месяца мы сможем некоторые существенные шаги сделать (по возмещению НДС предприятиям химической промышленности)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день проблемы с возмещением НДС связаны с экономическим кризисом, в результате которого существенно сократились поступления в бюджет от налога на прибыль.

«Это касается всех отраслей экономики. И то, что сегодня бюджет (по поступлениям – УНИАН) в целом по всей стране дотягивает до 43-45% от плана, безусловно, отражается и на возмещении НДС», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила Государственной налоговой администрации Украины составить график возмещения НДС каждому предприятию химической отрасли с тем, чтобы до конца года была возможность полностью возместить им этот налог.

ТЭК

В Украине построят терминал по приемке сжиженного газа

Тимошенко поручила Минтопэнерго срочно рассмотреть вопрос о строительстве терминала по приемке сжиженного газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству топлива и энергетики срочно рассмотреть вопрос о строительстве в одном из портов Украины терминала по приемке и транспортировке сжиженного газа.

Об этом она сказала сегодня в Северодонецке на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли в Украине.

«Это абсолютно неотложно. Поэтому для Министерства топлива и энергетики определяйте, где мы можем размещать терминал, чтоб нам было куда принимать сжиженный газ, создавайте консорциум предприятий, для которых газ является сырьем, и срочно начинаем совместный проект. Правительство будет помогать всем чем сможет – выделение земли и привлечение кредитных ресурсов. Это давно уже нужно было в стране делать (строить терминал – УНИАН). И давайте сделаем первый шаг для химических предприятий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день предложения, касающиеся строительства терминала по приемке сжиженного газа, поступили от Японии и Южной Кореи.

В свою очередь, представители Одесского припортового завода, присутствовавшие на заседании, отметили, что Украина имеет возможность закупать сжиженный газ в Кувейте, Катаре и ОАЭ.

В январе 2006 года руководство НАК «Нафтогаз Украины» сообщило о том, что компания планирует построить в Крыму терминал по переработке сжиженного природного газа мощностью 20 млрд. куб. м в год. Планировалось, что «Нафтогаз Украины» будет закупать сжиженный природный газ в таких странах, как Ливия, Египет и т.д., танкерами его доставлять на терминал, далее переваливать в газотранспортную систему Украины и использовать как для собственных нужд, так и на экспорт.

15 июля с.г. Министерство топлива и энергетики решило создать рабочую группу по координации работ по реализации проекта строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа(LNG).

Рынки

Ющенко вернул ВР закон о снижении цен на лекарства

Президент Украины Виктор Ющенко вернул со своими предложениями закон "О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения" для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Предложения Президента Украины во время рассмотрения закона на пленарном заседании ВР первый будет представлять заместитель главы Секретариата президента Украины - представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр Шлапак.

Напомним, принятым парламентом 20 ноября с.г. законом предлагалось на период финансового кризиса, до установления размера минимальной заработной платы и пенсий на уровне прожиточного минимума, до погашения задолженности по выплатам заработной платы, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников ввести мораторий на повышение цен на все виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Согласно предложениям, лекарственные средства и изделия медицинского назначения реализовывались бы по ценам, установленным государством. До введения государственной регистрации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения они реализовывались бы по ценам, которые сложились состоянием на 1 июля 2008 г.

По мнению Ющенко, рынок лекарств в Украине непосредственно связан с импортом отмеченных товаров, а соответственно, и курсовыми разницами. "Это никоим образом не учтено при внедрении законом порядка, по которому реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения должна осуществляться по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 г. Между тем, по состоянию на 1 июля 2008 г. курс доллара составлял 4,85 грн/долл., а на конец октября 2009 г. - 8 грн/долл., то есть стоимость указанной иностранной валюты выросла на 65%", - отмечает глава государства. Он подчеркивает, что реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения субъектами ведения хозяйства по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 г. приведет к потере оборотных средств предприятий, сокращению объемов и ассортимента производства лекарств и изделий медицинского назначения, а следовательно - к дефициту отечественных и иностранных лекарственных средств.

Агро

Кабмин намерен поддержать аграриев при закупке удобрений

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым создать программу по закупке на IV квартал 2009 года удобрений для предприятий агропромышленного комплекса за счет льготных кредитов.

Об этом она сказала сегодня в Северодонецке на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли Украины.

«Мы просто с вами обязаны создать программу закупки удобрений для сельского хозяйства за счет льготных кредитов, чтоб мы имели возможность в четвертом квартале загрузить производство и дать возможность селянам по разумным ценам закупить удобрения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что после создания программы она намерена детально обсудить ее реализацию с Национальным банком.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что украинское сельское хозяйство имеет огромный потенциал для увеличения объемов производства, в частности, зерновых. И хотя урожай зерна в этом году несколько ниже, чем в прошлом, однако качество его значительно лучше – гораздо больше объемов зерна третьего, а не шестого класса, как в прошлом году.