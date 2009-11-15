Анонс на 16 ноября

16-17 ноября Президент Украины Виктор Ющенко с официальным визитом побывает в Объединенных Арабских Эмиратах. Программа визита предусматривает переговоры делегаций сторон в формате тет-а-тет и в расширенном составе. Также Глава государства проведет встречу с представителями деловых кругов ОАЕ, посетит выставку «Дубай Авиа Шоу».

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8-45 - Брифинг премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в аэропорту «Борисполь» (зал официальных делегаций)

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11).

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9-30 - Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов встретится с Президентом Группы стран Совета Европы против коррупции (GRECO) Драго Косом.

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10-00 - Начнется Международный симпозиум «Концептуальные принципы Генерального плана развития г. Киева и его пригородной зоны до 2025 года», который проводится Киевской городской государственной администрацией совместно с КО «Центр градостроения и архитектуры», Союзом урбанистов Украины и Гете-Институтом в Киеве (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал);

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10-00 - Состоится встреча министра юстиции Николая Онищука с Генеральным Инспектором Департамента юстиции США Гленом Файном с целью обсуждения достижений Министерства юстиции Украины в создании подраздела внутренних расследований, вопросов работы такого подраздела, его последующих перспектив Посольство США в Украине (Министерство юстиции, переулок Рыльский, 10).

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11-00 - Состоится встреча министра юстиции Николая Онищука с Президентом Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) господином Драго Косом с целью обсуждения состояния выполнения Украиной рекомендаций GRECO Совет Европы (Министерство юстиции, г. Киев, переулок Рыльский, 10).

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Почему в Украине пустая казна?" Участник: доктор политических наук, профессор, председатель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий Бебик (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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11-30 - Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов вручит правительственные награды работникам радио, телевидения и связи по случаю профессионального праздника. Кроме этого состоится презентация нового селекторного зала в помещении Кабинета Министров Украины. (ул..Грушевского 12/2, 6 подъезд, 8 этаж, зал заседания правительственных комитетов).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: “Коррупция в публичном секторе. Совершенствование отечественного законодательства”. Приглашены: Драго Кос, президент Группы государств против коррупции Совета Европы, Гленн Файн, генеральный инспектор Департамента юстиции США; Александр Рябека, председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением пра граждан, взаимодействия с общественными и другими организациями комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцию (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: "Законодательные инициативы с целью предотвращения негативных последствий финансового кризиса в Украине". Участники: ген.директор ассоциации "Украинский кредитно-банковский союз" Галина Олифер, исполнительный директор Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА) Алексей Пилипец и представителей украинских банков (ЛігаБізнесІнформ, ул. Шамрыло, 23).

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12-00 - Состоится брифинг и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко, на котором будет обнародована информация о принятом судом решения по делу относительно ЗАО «Воля-Кабель», ОАО «ІВК» и ОАО «Киевские телекоммуникационные сети», оштрафованных на 3 млн. грн. за завышение тарифов на услуги кабельного телевидения. Кроме этого, Александр Мельниченко расскажет о расследовании органов Комитета в сфере кабельного телевидения в других регионах, их ход и результаты (ул. Урицкого, 45, 4-й этаж).

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14-00 - Комитет ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией проведет круглый стол на тему: „Пути дальнейшего усовершенствования отечественного антикоррупционного законодательства”. Круглый стол проводится при поддержке Третьего компонента Пороговой программы Корпорации „Вызовы тысячелетия” по снижению уровня коррупции. Ожидается, что в заседании примет участие Драго Кос, президент Группы государств против коррупции, а также представители международных антикоррупционных проектов (ул. Садовая, 3-а, к. 330). Вход по карточкам аккредитации.

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14-00 - Пресс-конференция на тему: “Пустая казна: кто виноват?”. Приглашены: Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Валерий Бебик, председатель Всеукраинской ассоциации политических наук; Андрей Новак, председатель Экономического форума украинцев мира; Александр Палий, эксперт Института внешней политики при Дипломатической академии МИД Украины («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»). Нужна аккредитация. Телефоны: 063-489-99-99, 581-77-16, e-mail: kolodub@imk.com.ua.

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