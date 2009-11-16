В Киевской обл. при получении взятки задержан гаишник

Работниками прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при получении 1,5 тыс. дол. взятки задержан работник Броварского районного отдела ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что сотрудник ГАИ требовал и получил деньги у жителя пгт Згуровка за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия при его участии.

В отношении взяточника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.